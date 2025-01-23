'Шахтер' обыгрывает лидера Лиги чемпионов и становится ближе к евровесне. Тактический обзор матча

В 7-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно обыграл команду-открытие турнира. 2:0 – горняки размазали "Брест" мотивацией и настроением на игру. Команде Пушича удалось показать тот футбол, который от них столько ждали в Европе и теперь у нас есть хоть математические, но более реальные шансы на евровесну! О ключевых моментах матча и как "Шахтер" выиграл – рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Марлон, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду

"Брест": Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Ндумбия, Маньетти, Фернандес, Камара, Бальде, Ажорк

Первый тайм. Это был лучший тайм за всю группу

"Шахтер" и "Брест" на сегодня - команды одного уровня, несмотря на кардинально разные позиции в таблице. И это было заметно по организациям атак, которые едва возникали у гостей и нагло стартовали у украинцев. Класснючий момент уже на старте игры создал Педриньйо, когда разрезным пасом вывел Эгиналду на оперативное пространство. Марлон завершал этот прострел пяткой и всего немного не попал.

"Брест" перенасыщал центр. Судакова и Крыськива закрывали сразу 5 футболистов, включая Бальде и Ажорком. Все делалось так, чтобы развернуть украинцев на фланг, где свою роль играла уже линия защитников на еще 5 игроков. Да и французы не спали, они специально отдали инициативу украинской команде в ожидании ошибки. Такая произошла в зоне Матвиенко: защитника зажал Бальде, произошла потеря на ровном месте – и Ажорк чуть не забил; спас Резник.

По игре было заметно, что "Шахтер" борется за каждый момент. Гол тому подтверждением. Кевин отчаянно бросился на Шардоне, лучшего защитника в составе французов за последние годы, и выиграл у него дуэль. Один рикошет – и куча пространства, которым Кевин воспользовался по полной. Он выровнялся относительно ворот, настроил удар и легко пробил мимо голкипера. Старательная игра получила подарок в виде заслуженного гола.

Атакующая линия создавала чудеса друг за другом, горняки в атаке находились в большинстве центральной зоне и максимально выходили вперед. Иногда там возникал даже Азаров и заработал чистый пенальти. Судаков пробил пижонски, чтобы дополнить эмоциональное доминирование нашей команды.

"Брест" получил единственную возможность за 45 минут, когда поймали на ошибке Матвиенко. Маньетти стал финишером этой атаки - но Резник роскошно сложился и зафиксировал мяч. В других аспектах наша защита играла уверенно. Как итог, за первый тайм "Шахтер" пробил по чужим воротам с десяток раз, соперник – только 1. У нас нельзя кого-то выделить. Кевин забил отличный гол, Азаров стал чистым латералем, Педриньйо загрузил мозги Маньетти, Судаков руководил командой во всех аспектах. На левом фланге сложно было Матвиенко, но каждый раз команда собиралась, чтобы поддержать футболиста. От Пушича просилась либо замена, либо укрепление стабильности обороны.

Второй тайм. Не так, как против "ПСВ"!

Основное мнение всех фанатов после перерыва – не потерять преимущество в два гола. Мы уже такое видели, особенно когда соперник активизируется. А тренер "Бреста", очевидно, показал игрокам их место в таблице на момент перерыва между таймами (11-е), что противоречило планам команды на первую восьмерку ЛЧ. За 15 минут им удалось полностью перехватить инициативу и уже самим угрожать воротам Резника.

Досадная травма Эгиналду на ровном месте похожа на последствия январских матчей. Ультратемп ЛЧ, по сравнению со спаррингами в Турции, оставил свой след - бразилец делает плохой шаг и покидает поле с врачами. Вместо него вышел Траоре и горняки подсели, чем сразу воспользовались соперники. Все начало второго тайма "Брест" искал подбор и обостряющийся пас. Их станет только больше.

Проблемы "Шахтеру" создавали фланги. Камара и Маньетти ждали передачи чуть ли не на боковой линии, после чего включались на пространство. Хотя в первом тайме французы давили на бровке только тогда, когда там заигрывался Матвиенко. Коуч пиратов увидел, что такое руководство сработало и обновил атакующий треугольник - на 60-й минуте произошла тройная замена. Был жпизод, когда Маньетти прорвался и через зону Тобиаса, повезло, что Бондарь закрыл Бальде от возможности ударить. Нам не удавалось создавать скоростные атаки, потому что высокая линия защиты у соперника была только тогда, когда обладание было уверенным. Если "Брест" на мяче начинал утопать в прессинге – центрбеки сразу отходили на свою половину.

Самый сложный отрезок матча – финал. Именно здесь у "Шахтера" концентрируются все еврокубковые проблемы. Поэтому, когда таймер пересек 75-ю минуту, на поле уже были защитонаправленные Бондаренко, Конопля и Степаненко. Французы давили по всем направлениям, заставив горняков закрыться в подвижной схеме 4-5-1, чаще напоминавшей 4-6-0. Было несколько попыток контратак, встречавшихся еще и жесткими фолами. Поэтому, когда не получилось, украинцы сконцентрировались на удержании счета.

Появились Ибрагим Салах, Сима, Кулибали. Их жажда обостряла положение, ведь счет создавал гостям большие проблемы для решающего тура. Классно, что наши не закрывали никого персонально, а противостояли зонально. "Брест" выравнял игру, стал больше бить и имел кучу моментов, чтоб достичь ничьей. Но ворота остались нетронутыми. Резник контролировал расположение защитников, стал капитаном без повязки и потянул из девятки роскошный удар.

2:0 - вторая победа "Шахтера" в ЛЧ. Ударный первый тайм и выдержанный второй позволили горнякам добыть в борьбе важные 3 очка для таблицы. Именно такой игры мы ждали от чемпиона Украины против других чемпионов. Это чрезвычайно важная победа перед "Боруссией", с которой будет очень сложный поединок не на жизнь. А еще у нас есть бонус в рейтинг УЕФА.