Критические ошибки. Тактический обзор матча 'Боруссия' – 'Шахтер', который закончил для Украины Лигу чемпионов

К последнему матчу Этапа лиги "Шахтер" подходил почти с проигрышным положением, 0.1% выглядели как издевательство над командой. А "Боруссии" нужно было забирать победу с максимальной разницей очков. Так и случилось – немцы на своем поле победили 3:1. OBOZ.UA разбирает этот матч на косточки и рассказывает, чем горняки пытались удивлять.

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Стартовые составы

"Боруссия": Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Бенсебаини, Джан, Адееми, Брандт, Забитцер, Гиттенс, Гирасси, Беер

"Шахтер": Резник, Винисиус Тобиас, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Судаков, Криськив, Марлон, Педриньо, Зубков, Кевин

Первый тайм. Желание украинцев дважды испорчено одним игроком

Стартовые 10 минут получились монотонными. Обе команды несколько раз зашли в чужую штрафную, но ожидаемо контроль забрали немцы. Уже ближе к 12 минуте клубы провели по две опасные атаки, но ситуативной остроты мы увидели больше именно от украинцев. Это удавалось из-за ужасной игры дортмундских латералей: "Шахтер" постоянно использовал выход через Резника на длинных передачах, обычно мяч летел на Кевина или Зубкова. "Боруссия" поднималась, чтобы запрессинговать вратаря, но резвым пасом на фланг удавалось выходить из неудобных ситуаций. Плохо работали в обороне Райерсон и Бенсебаини, поэтому иногда возникали моменты. Ситуацию удалось быстро исправить, когда Брандт перестал излишне подниматься.

Гол "Боруссии" не был наработанным. Гирасси просто вовремя появился на траектории полета мяча и переправил его в ворота непонятно какой частью тела. Нападающего не удержали центрбеки. А еще потеряли Адейеми, который у углового флажка получил много свободного пространства. Его удар превратился в голевую передачу. Случайный ассист, случайный гол – шмели повели в счете.

Если в прошлом матче против "Бреста" горняки слишком долго думали, то вчера события развивались стремительно. Например, в одной атаке и Зубков, и Судаков пасовали на продвижение или на обострение – но там никого не было, ибо адресаты просто не успели прибежать. Также перегружали фланги активным участием Азарова и Тобиаса, однако наши латерали принимали мяч в неподготовленном пространстве или там, где еще не успели выйти соперники.

Первый тайм можно охарактеризовать как праздник красивейшего футбола. Много желания, много дриблингов, много непредсказуемых действий. У "Шахтера" особо выделился в этом аспекте Кевин - бразилец крутил хребты Брандту и Забитцеру, остановить его мог только Джан, у которого немало опыта противостояния амбициозным нападающим. Он же сделал выбивание через пол поля, когда Криськив не заблокировал Брандта. Опорник легко выкатил на Гирраси – дубль француза. Интересные 45 минут с почти ровной игрой, когда "Боруссия" использовала свои золотые моменты. Команда Тулльберга постоянно прыгала между 7 и 10 позициями в таблице и стремилась забивать как можно больше.

Второй тайм. 45 минут своеобразного футбола

После перерыва, еще и с пропущенным голом, речь уже не шла о плей-офф ЛЧ, шансы и до этого были призрачными. Надо было дать поиграть тем, кто не участвовал или мог показать себя в таком турнире. Вот только замена произошла в другой команде: "Боруссия" стала понемногу перестраиваться на защитную схему, когда вместо Байера вышел Гросс. Но дальше произошло то, что было невозможно по развитию событий последние полчаса - первый гол "Шахтера", максимально похожий на стартовое взятие ворот от дортмундцев. Марлон отчаянно бросился в ноги Кобелю, заигравшемуся с мячом у ворот. Подкат, рикошет, гол. Шок был у всех, и не меньшим он был именно у соперников.

Украинская команда поймала кураж, как всегда у нас происходит, после забитого гола. Да, уже не было как влиять на ситуацию в таблице, но еще была возможность повлиять на результат матча и забрать хоть какие-то очки для таблицы коэффициентов. Тем более команды обменялись ролями: теперь уже "Шахтер" перехватывал передачи в центре, как будто это матч УПЛ, и чувствовал себя хозяином на чужой половине. Когда это давление стало совсем угрожающим, с поля уходят Брандт с Адейеми – немцы полностью сели в оборону. Поздно, но Пушич тоже реагирует, выпуская Зубкова вместо Траоре. Хотя Судаков из Педриньо как-то искали свое место под желтым немецким солнцем, его получила "Боруссия" - Бенсебаини закладывает третий гол.

Резник - лучший игрок Этапа лиги в составе "Шахтера". Его сейвы оставляли горняков в игре в тот момент, когда удары Гиттенса, Гирасси или Шлоттербека уже выглядели как завершенные голы. Наш голкипер, или, как его еще называют "Наш слон", фантастически провел групповой этап и, несмотря на вылет команды, запомнился надежностью на линии ворот. Очень много позволяли делать защитники, но вратарь снова и снова закрывал любой удар. Да, пропущено 16 голов, но ключевая роль в том результате, который есть у подопечных Пушича по итогам сезона, именно у Резника.

3:1 – "Шахтер" поражением завершает первый в их истории Этап лиги. Собственные недоработки и критические ошибки в определенный момент привели к тому, что чемпион Украины не зацепился за весеннюю Лигу чемпионов. Повторились они и в этом матче против "Боруссии". Всего лишь проваленных матча стали причиной провальной кампании, которую хотелось бы забыть, за исключением нескольких мгновений.