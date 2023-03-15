Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис признался, что его мама отказывается уезжать из Кропивницкого в Москву. Экс-футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед" цинично отметил, что его родной город не подвергается ракетным ударам, хотя в июле прошлого года в городе из-за атаки оккупантов погибли пять человек.

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Об этом Канчельскис рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он добавил, что будет уговаривать мать покинуть Украину, а также подчеркнул, что "у нее все нормально".

"Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград (так Z-патриот и предатель Украины называет Кропивницкий. – Ред.) находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет", – сказал Канчельскис.

Ранее экс-футболист "Динамо" и "Шахтера" назвал тупыми англичан и обвинил их в том, что они якобы дискриминационно относятся к россиянам.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу выступит на первом чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации, результаты которого войдут в мировой рейтинг. А экс-игрок национальной команды РФ Андрей Соломатин был высмеян в сети после того, как поддержал войну и заявил, что "нам нужна только победа".