''Идет продвижение к детской площадке!'' Экс-игрок сборной России похвастался поездкой в ''зону СВО'' и был высмеян в сети

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин открыто поддержал войну в Украине. Он похвастался тем, что навещал оккупантов и ездил на Донбасс, заявив о том, "что нам нужна только победа". В ответ болельщики назвали экс-игрока "Локомотива" и ЦСКА клоуном.

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"Да, я ездил к ребятам-фанатам в зону "СВО" (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.) и поддерживаю с ними связь. Настроение у них боевое и рабочее. Все ребята на передовой и понимают, что нам нужна только одна победа. Я сейчас вхожу в гуманитарное представительство от района, и мы там – единое целое. Следующая моя поездка в зону "СВО" – не за горами", – сказал Соломатин в интервью Metararings.

Читатели портала Sports.ru предложили Z-патриоту объяснить, что будет означать победа для России, и посоветовали ему ехать воевать за мнимые цели.

"Нелепо называть гуманитарным представительством обеспечение солдат", "Андрей, были ли там замечены боевые комары или биооружие, действующее только на "русских славян"?", "Ну и оставался бы там", "Победа над кем или над чем? Если над здравым смыслом и адекватностью, то она уже безоговорочно одержана в России", "Соломатину по башке сильно прилетало за карьеру", "Победа нужна "нам", но на передовой сидят "ребята". А мы тут представительствуем от района", "Отличная новость! Победа почти обеспечена – форсирована река Бахмутовка! Заняты дворы перед гаражами в пригороде Артемовска, несмотря ни на что, идет продвижение к детской площадке здания перед артемовской поликлиникой №4. Так что вот она – Победа-то!" – высмеяли спортсмена в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко был признан лучшим футболистом февраля в лондонской команде второй раз подряд. Это вызвало бурную реакцию у российских болельщиков.

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