Бывший футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной России Андрей Канчельскис оскорбительно высказался об англичанах. Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" пожаловался на якобы плохое отношение к представителям страны-агрессора в Великобритании, рассказав о том, как его сына не берут на работу.

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Историей об этом Канчельскис поделился в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он назвал англичанам тупыми из-за незнания географии, а также обвинил европейцев в дискриминации по отношению к россиянам.

"Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация – сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет. Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис – не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился в Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским", – заявил экс-футболист.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Соломатин был высмеян в сети после того, как поддержал войну и заявил, что "нам нужна только победа".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу выступит на первом чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации, результаты которого войдут в мировой рейтинг.