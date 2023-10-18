'Так ему и сказал': Зинченко рассказал, чем пригрозил Мудрику. Курьезное видео

Один из капитанов сборной Украины Александр Зинчнеко подколол своего партнера Михаил Мудрика после его дебютного гола за национальную команду. Футболист лондонского "Арсенала" пригрозил вингеру "Челси", напомнив ему о том, что их клубы уже 21 октября встретятся в матче Премьер-лиги.

Об этом Зинченко заявил в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола. Центральный полузащитник в шутку пообещал разобраться с Мудриком, если тот отметиться результативным действием в игре с "Арсеналом". Он похвалил своего соотечественника за поединок против Мальты, в которой он стал лучшим игроком матча.

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"Я его поздравляю с этим голом. Он был очень важным, потому что успокоил игру. У нас есть опыт, когда мы от Казахстана пропускали в концовке и теряли важные очки. Это важный гол для команды, для него, для его уверенности. Надеюсь, он продолжит в том же духе, но только за сборную. Я ему сказал, что если он это сделает в субботу, я ему оторву яйца. Так и сказал. Извините за мой французский. Сегодня нам нужен был результат. Я очень за него рад. Но нам сейчас нужно перестроиться на клубы. Так что я тебе еще раз говорю, Михаил..." – сказал Зинчнеко.

Напомним, накануне сборная Украины обыграла команду Мальту с первым голом Михаила Мудрика за "сине-желтых" и вышла на второе место в отборочной группе С. Наш сайт опубликовал все расклады, как команде Реброва выйти на чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини назвал полузащитника "Челси" Михаила Мудрика главной причиной поражения своей команды от Украины в матче отборочного турнира Евро-2024.

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