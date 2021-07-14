Свитолина озадачила фанатов фото без бюстгальтера: новости спорта 13 июля

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина озадачила фанатов фото без бюстгальтера, а гол Андрея Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020.

Кроме того, британский боксер Тайсон Фьюри отказался от второй дозы вакцины против коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 13 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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