Свитолина озадачила фанатов фото без бюстгальтера: новости спорта 13 июля
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина озадачила фанатов фото без бюстгальтера, а гол Андрея Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020.
Кроме того, британский боксер Тайсон Фьюри отказался от второй дозы вакцины против коронавируса.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 13 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Свитолина выложила снимок без бюстгальтера и озадачила поклонников
Тайсон Фьюри заболел коронавирусом, отказавшись от второго укола: названа вакцина
Гол футболиста сборной Украины претендует на звание лучшего на Евро-2020. Видео
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла "золото" Бриллиантовой лиги
Футболисты сборной Украины похвастались совместным фото с российским репером Бастой
Пышногрудая фанатка отпраздновала победу Италии на Евро-2020, оставив на себе только трусики. Видео