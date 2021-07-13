Тайсон Фьюри заболел коронавирусом, отказавшись от второго укола: названа вакцина

Известный боксерский промоутер Боб Арум рассказал, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, заразился COVID-19, отказавшись получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Британский боксер прививался Moderna.

Фьюри показался Бобу Аруму более здоровым в понедельник утром, когда они разговаривали по телефону, чем во время их личной встречи в четверг в Лас-Вегасе.

"Его настроение было в порядке. У него в четверг был кашель. Но по состоянию на утро понедельника он выглядит намного лучше ", – цитирует Арума Boxingscene.

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Фьюри (30-0-1, 21 КО), который неделю назад дал положительный результат на COVID-19, планирует улететь домой в Англию на несколько недель, прежде чем вернуться в Лас-Вегас, чтобы продолжить подготовку к своему третьему бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Арум ожидает, что их третий бой, который был запланирован на 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, будет перенесен на 9 октября на T-Mobile Arena.

Арум добавил, что 32-летний Фьюри должен быть полностью вакцинирован, чтобы продолжить бой с Уайлдером.

"Его это устраивает. Ему сделали прививку Moderna в Майами. Он получил первую дозу. А потом он сказал, что не хочет делать вторую прививку, потому что не хочет заболеть от вакцинации накануне боя. Но в результате он как раз и получил COVID", – сказал Арум.

"Я знал, что у него был один укол, и я надеялся, что это был Johnson & Johnson", – добавил промоутер, намекая на то, что требуется только одна доза вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Для максимальной эффективности вакцины Moderna и Pfizer необходимо два укола.

Полностью вакцинированные люди также могут заразиться COVID-19, хотя вакцины обычно предотвращают появление у пациентов серьезных симптомов, требующих госпитализации. Арум намекнул, что заражение COVID-19 все равно сорвет тренировочный план Фьюри и бой с Уайлдером будет перенесен.

Первый бой Уайлдера и Фьюри прошел в декабре 2018 году. Тогда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, несмотря на то, что Тайсон дважды побывал в нокдауне. Второй бой состоялся феврале 2020 года.

Британец уверенно победил американца и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.