Футболисты сборной Украины похвастались совместным фото с российским репером Бастой

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук сфотографировались вместе с известным российским репером Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста. Совместное фото игроки выложили в своих Instagram.

На снимке игроки, отдыхающие в Турции, счастливо позируют с российской знаменитостью.

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Напомним, что Баста в октябре 2019 года стал владельцем российского футбольного клуба СКА (Спортивный клуб армии) .

Как сообщал OBOZREVATEL Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года после визита с концертами в оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Напомним, 25 июня российский артист Баста выступил в Киеве, хотя ранее давал концерты в оккупированном Крыму. Мероприятие посетило большое количество людей, но и вызвало скандал. Так, к концертной площадке перед выступлением с протестом пришли активисты. Они настаивали на том, что Баста поддержал оккупацию, если давал концерт на полуострове.