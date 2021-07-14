Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла "золото" Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги", которые прошел в британском Гейтсхеде. 25-летняя уроженка Хмельниччины в лучшей попытке показала результат 6,77 м, что лишь на 2 см хуже рекорда сезона.

Вторую строчку заняла немка Малайка Михамбо (6,65). Третье место у Фатимы Диаме из Испании (6,46).

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в шведском Стокгольме Марина заняла третье место в прыжках в длину с показателем 6,79 метра.

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Золотую в прыжках в высоту выиграла украинка Ярослава Магучих. Нашей соотечественнице покорилась высота 2,03 метра, что стало рекордом.

В апреле прошлого года Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии.

Напомним, что Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины как на открытом воздухе, так и в помещении, призеркой мировых и континентальных первенств, победительницей чемпионата Европы 2021 года в польском Торуне и Летней Универсиады-2019.