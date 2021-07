Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла "золото" Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги", которые прошел в британском Гейтсхеде. 25-летняя уроженка Хмельниччины в лучшей попытке показала результат 6,77 м, что лишь на 2 см хуже рекорда сезона.

#Mihambo opens with a solid 6.65m...@Fatimadiame can only manage 6.46m...



...and Maryna #BekhRomanchuk takes victory by just 2cm with 6.67m!#DiamondLeague#GatesheadDL

📷 @matthewquine pic.twitter.com/rxgnsutgzz