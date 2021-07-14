Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла "золото" Бриллиантовой лиги
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги", которые прошел в британском Гейтсхеде. 25-летняя уроженка Хмельниччины в лучшей попытке показала результат 6,77 м, что лишь на 2 см хуже рекорда сезона.
#Mihambo opens with a solid 6.65m...@Fatimadiame can only manage 6.46m...— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 13, 2021
...and Maryna #BekhRomanchuk takes victory by just 2cm with 6.67m!#DiamondLeague#GatesheadDL
📷 @matthewquine pic.twitter.com/rxgnsutgzz
Вторую строчку заняла немка Малайка Михамбо (6,65). Третье место у Фатимы Диаме из Испании (6,46).
LONGUEUR— MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) July 13, 2021
1. Maryna Bekh-Romanchuk 6.77m (-0.1)
2. Malaika Mihambo 6.65m (-0.1)
3. Fátima Diame 6.67m (-0.7) #GatesheadDL pic.twitter.com/M9Cmde42kk
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в шведском Стокгольме Марина заняла третье место в прыжках в длину с показателем 6,79 метра.
Золотую в прыжках в высоту выиграла украинка Ярослава Магучих. Нашей соотечественнице покорилась высота 2,03 метра, что стало рекордом.
В апреле прошлого года Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии.
Напомним, что Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины как на открытом воздухе, так и в помещении, призеркой мировых и континентальных первенств, победительницей чемпионата Европы 2021 года в польском Торуне и Летней Универсиады-2019.