Суркису дали совет о судьбе Луческу в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Бухарест Мирча Редник не думает, что Мирча Луческу может быть уволен из киевского "Динамо" в ближайшее время. Редник, который работал вместе с Луческу, считает, что президенту "бело-синих" Игорю Суркису не стоит разрывать договор с румынским наставником, так как это станет большой ошибкой.

У Мирчи Редника прекрасные отношения со своим наставником Мирчей Луческу, и тренер киевского "Динамо" никогда не забывал, что "красно-белые" значили для его карьеры. Завершив сезон в Украине, Мистер вернулся в Румынию на праздничные каникулы, и не упустил возможность присутствовать на трибунах, на матче с "Динамо" Бухарест – "Фарул" (0:2).

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"Я не думаю, что Мирча Луческу будет заменен, он очень хорошо работает. Это было бы большой ошибкой. Луческу полностью вкладывается в киевские проект. Я считаю, что Мирча уже обговорил ситуацию с президентом по поводу зимнего сотрудничества. Не думаю, что возможно досрочный разрыв отношений", – цитирует Редника Fanatic.ro.

Напомним, что "Динамо" финишировало четвертым в группе Лиги чемпионов. "Бело-синие" набрали лишь одно очко и не смогли пробиться в Лигу Европы.

В заключительном матче осенней части УПЛ киевская команда проиграла "Заре" и финишировала на втором месте в турнирной таблице, пропустив вперед "Шахтер".

2 декабря в СМИ появилась информация, что представители "Динамо" контактировали с наставником бразильского клуба "Палмейрас" Абелем Феррейрой, чтобы узнать его мнение о возможности работы в столице Украины.

В августе 2020-го Луческу, завоевав со столичной командой Суперкубок Украины, вошел в историю нашей страны, как единственный тренер, выигравший этот трофей с разными командами.

До этого Луческу 7 раз поднимал заветный "ушастый" кубок вместе с футболистами донецкого "Шахтера" в 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годах.

В сентябре прошлого года Мирча Луческу с "Динамо" побил "вечный" рекорд Лобановского.