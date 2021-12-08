"Динамо" проиграло "Бенфике" и оставило "Барселону" без Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" в 6-м туре Лиги чемпионов. Матч на легендарном "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:0.

Так как в параллельной игре группы Е "Бавария" разгромила "Барселону" (3:0), неудача чемпиона Украины оставила каталонцев за бортом ЛЧ. Победа или ничья киевлян вывели б "Барсу" в четвертьфинал.

"Бенфика" с первых секунд устроила настоящий штурм ворот Бущана, уже на 30-й секунде имея возможность открыть счет. Португальцы контролировали мяч, позволяя украинцам лишь изредка пройти центральную линию.

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На 8-й минуте небольшое повреждение в получил Гармаш. Пока Денис лежал на газоне, его одноклубники размышляли, выбить ли мяч в аут или продолжить атаку.

Киевляне выбрали второе и Буяльский, воспользовавшись расконцентрованностью "Бенфики", смог выйти один на один с Влаходимосом. Виталий не стал бить, а отдал на набегающего Цыганкова, отыграв голкипера. Перед Виктором были абсолютно пустые ворота, но самый дорогой игрок УПЛ умудрился пустить мяч выше рамки.

Сразу же в ответ последовал опаснейший выпад хозяев, заставив Бущана продемонстрировать свое мастерство.

Бенфика старалсь вертикальными передачами добиться успеха и на 16-й минуте это им удалось.

После флангового прорыва Роман Яремчук забил свой первый гол за "Бенфику" в Лиге чемпионов.

Португальцы продолжили давить, на 22-й минуте вынудив киевлян ошибиться. Беньямин Вербич неудачно отбил мяч, он отскочил к Жилберто, который удвоил преимущество.

"Бенфика" действовала компактно, не давая никакой возможности для чемпиона Украины создать хоть что-то в нападении.

Ближе к концовке тайма "Динамо" получило небольшую свободу на половине поля "Бенфики". Киевским игрокам удавалось комбинировать. но дальше подходов к штрафной они приблизиться не могли.

После перерыва темп игры упал. Чемпион Португалии, зная результат в Мюнхене, где "Бавария" играла с нужным счетом с "Барселоной", спокойно контролировали матч.

"Динамо" получило больше пространство, и даже учитывая, что большая часть "бело-синих" игроков работало в защите, все равно старалось играть в комбинационный футбол.

В концовке гости перехватили инициативу, создавали моменты, но до ударов в створ дело не доходило. Луческу поменял Цыганкова и Гармаша на Караваева и Рамиреса, но на результат это не повлияло.

"Бенфика" Португалия – "Динамо" Украина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 16 Яремчук, 2:0 – 22 Жилберто.

Бенфика – Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 73), Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Вайгль, Пицци (Эвертон, 59), Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

Динамо – Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (де Пена, 64), Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Гармаш (Рамирес, 79), Буяльский.

Предупреждения: Жилберто (24), Забарный (30), Вербич (36), Цыганков (44).

Напомним, что игра 1-го тура между "Динамо" и "Бенфикой" победителя не выявили. Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился вничью.

При этом на последних секундах судья после помощи ВАР (просмотра видеоповтора) отменил гол полузащитника "бело-синих" Николая Шапаренко.

Отметим, что накануне свой поединок в ЛЧ провел и "Шахтер".

Дончане упустили победу на последней секунде и с 2 очками завершили евросезон.