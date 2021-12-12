"Динамо" сыграло вничью с "Зарей" и отпустило "Шахтер" в таблице УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграло вничью с луганской "Зарей". Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

Хозяева с первых секунд бросились в атаку, прижав луганчан к их воротам. Опасные моменты следовали один за одним, но мяч упорно не хотел залетать в сетку.

Киевляне огромными силами пытались открыть счет, но сделать это им удалось лишь на минуту до перерыва.

Шапаренко простреливал в штрафную площадку, мяч попал к Гармашу. Тот обыгрался с Буяльским и Виталий четко попал в левый нижний угол.

Начало второй половины оказалось шокирующим для подопечных Луческу. На 49-й минуте "Заря" сполна воспользовалась расконцентрированностью соперника, который позволил провести широкую и свободную атаку. После диагональной атаки слева направо Фаворов сделал пас в штрафную на Аллахьяра. 20-летний иранец с разворота отправил мяч под правую штангу.

Видео дня

Команда Скрипника сразу же могла и удваивать преимущество, но безупречно сыграл Бущан. Назарина выходил один на один, но не смог пройти Георгия. На 60-й минуте "Заря" все таки забила своя гол, но он был отменен из-за офсайда.

Забив гол "Заря" откатилась на свою половину поля, продолжая играть на контратаках. Вторая половина тайма прошла в штурме ворот Мацапуры. "Бело-синие" большими силами старались вырвать победу, но это им сделать так и не удалось.

Киевляне упустили массу моментов, однако порадовать болельщиков не смогли.

Эта потеря очков позволило "Шахтеру" единолично возглавить таблицу и оторваться от киевлян на 2 очка.

"Динамо" – "Заря" 1:1

Голы: 1:0 – 44 Буяльский, 1:1 – 49 Сайядманеш.

Динамо – Бущан, Тымчик (Караваев, 57), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена (Вербич, 57), Сидорчук, Шапаренко, Гармаш (Кулач, 90), Буяльский.

Заря – Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Громов (Кабаев, 72), Хомченовский, Цвек, Назарина, Сайядманеш, Гладкий.

Предупреждения: Мацапура (54), Назарина (77).

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе "Динамо" уступило в гостях португальской "Бенфике".