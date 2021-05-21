Суркис высказался об оскорблениях Луческу со стороны ультрас "Динамо"

Ультрас киевского "Динамо" не имеют права оскорблять главного тренера команды Мирчу Луческу. Румынский тренер выиграл с командой за один сезон три трофея, что является главным в футболе.

Об этом в интервью "ПроФутбол Digital" заявил президент клуба Игорь Суркис. Он добавил, что чувствует себя очень счастливым.

"Ультрас "Динамо" обижали Луческу весь сезон. Я так считаю. Но они могут говорить все, что хотят. Для меня главное результат. Я уезжаю со стадиона и я самый счастливый. Когда ультрас приходили ко мне, то мне в глаза они так не говорили. То, что они пишут, они могут писать, что угодно, но оскорблять не имеют права. Луческу не выдержал, когда они его оскорбили нецензурными словами. На фразу "Луческу, уезжай домой", он им аплодирует", – сказал Суркис.

Напомним, Мирча Луческу вошел в истории украинского футбола, выиграв все три главных украинских трофея (золотые медали УПЛ, Кубок и Суперкубок. – ред.) с двумя разными командами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу признался, что его убедило принять предложение возглавить киевского "Динамо". Кроме того, румынский специалист рассказал об униженных футболистах команды.