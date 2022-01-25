Суркис сказал, чем ответит "Динамо" на трансферы "Шахтера" за 60 млн евро

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире Youtube-канала "Бомбардир", заявил, что не собирается соревноваться с "Шахтером" по количеству денег, потраченных на тот или иной трансфер. По словам Игоря Михайловича его философия отличается от философии конкурентов и отвечать он будет итоговым местом клуба в таблице.

Журналист Роман Бебех посчитал, что при Де Дзерби "оранжево-черные" накупили игроков почти на 60 млн евро: Нерес – 12 млн, Педриньо – 18, Марлон – 12, Траоре – 10, Тобиас – 6. В ответ Суркис сказал, что у него нет цели переплюнуть конкурентов по количеству покупок.

Видео дня

"Эта философия – абсолютно неправильная. Я могу вам привезти пример. Миколенко – наш воспитанник, в которого мы вложили небольшие деньги, но продали за 20 млн евро в топовый чемпионат. У "Шахтера" одна философия – у нас другая. У "Шахтера" одни возможности – у нас другие. Болельщики могут писать, все что угодно. У меня есть главный тренер, который работает с футболистами, который удовлетворен их уровнем. Я хочу видеть результат в конце турнирной таблице", – сказал Игорь Михайлович.

Суркис напомнил, что его подопечные в прошлом году выиграли все, что можно было выиграть.

"Я взял на себя огромную ответственность и пригласил Луческу, которого списали. Я получил много критики но все выдержал. Моя команда выиграла три Кубка и играла в Лиге чемпионов. Если мы увидим, что мы сможем усилить "Динамо" и этот новичок сильнее тех игроков, что у нас есть... Если совпадут все факторы, то мы его купим. Опять же, при условии, что главный тренер скажет, что это нам поможет", – подытожил президент "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис ответил, возможно ли такое, что его дочь Яна включится в работу в "Динамо". Также Игорь Михайлович эмоционально рассказал, о чем его постоянно просит его 20-летняя дочь.

Напомним, что 13 мая в финале 30-го Кубка Украины "Динамо" победило луганскую "Зарю" и в 13-й раз оформило золотой дубль (ранее киевляне завоевали чемпионство), а также второй раз в своей истории сделало требл (плюс победа в Суперкубке).