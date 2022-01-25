Суркис ответил на вопрос, передаст ли "Динамо" дочке

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал большое интервью Youtube-каналу "Бомбардир". Под конец разговора журналист Роман Бебех вспомнил дочь Сильвио Берлускони Барбару, которая работала вице-президентом в "Милане" и спросил, не хочет ли Яна включится в работу в "Динамо".

В ответ Игорь Михайлович эмоционально рассказал, о чем его постоянно просит его 20-летняя дочка.

"Она все время мне говорит: "Папа, ты столько тратишь время и здоровья. Ты даже не вздумай!" - "Что не вздумай?" - "Ты живи до 120 лет, но если к тому моменту ты клуб не продашь, не вздумай мне его даже оставить". Дети другие, вы поймите. Это моя жизнь, я люблю это. В своих возможностях, я буду делать все, чтобы "Динамо" становилось сильнее и сильнее. А если кому-то кажется, что можно делать лучше, то я жду в гости. Но с деньгами..." – заявил Суркис.

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Напомним, что у Игоря Суркиса кроме Яны еще есть старшая дочь Марина (1985 г.р.), которая проживает в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна заявила, что ее отец всегда положительно отзывается о Ринате Ахметове. Она не смогла вспомнить ни одного случая, чтоб ее папа говорил что-то плохое о владельце "Шахтера".

Кроме того, девушка рассказала, как хотела помешать переходу Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

По словам Яны, Ярмоленко был ее детской любовью и она им просто бредила. Картинки с футболистом стояли на всех заставках, а его плакаты висели в комнате.

В мае прошлого года Яна произвела настоящий фурор в социальных сетях своей роскошной внешностью. ​

​Красотка занимается балетом и под каждым снимком в Instagram собирает множество восторженных отзывов от друзей и подписчиков.