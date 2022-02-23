Суркис рассказал о ситуации с легионерами "Динамо" в связи с агрессией России

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что несмотря на возможное введение чрезвычайного положения в Украине и агрессию России на востоке Украины, ситуация в клубе стабильная. Иностранные футболисты находятся в команде и не собираются в ближайшее время ее покидать.

Также Игорь Михайлович отметил, что ничего не слышал о возможной приостановке чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

"О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать", – заявил Суркис в интервью РБК.

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Напомним, что в составе чемпиона Украины в текущем сезоне числится пять иностранных футболистов: Томаш Кендзера (Польша), Витиньо (Бразилия), Беньямин Вербич (Словения), Карлос де Пена (Уругвай) и Илья Шкурин (Беларусь).

Отметим, что ряд отечественных СМИ уже сообщил о решение Минспорта Украины отменить все спортивные и массовые мероприятия в стране на 30 дней.

Владелец "бело-синих" также подтвердил перенос матча команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Игра против лиссабонского "Спортинга" официально состоится 9 марта.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.