Суркис определился с судьбой Луческу в "Динамо", – журналист

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после финала Кубка Украины еще на несколько дней останется в Киеве, чтобы подготовить команду и организовать сборы на следующий сезон

Это свидетельствует о о том, что Луческу никаким образом не собирается покидать столичный клуб. Он собирается работать, сообщил в эфире Youtube-канала Football Hub журналист Игорь Цыганык.

"На сегодняшний момент Суркис предложил Мистеру продолжить контракт еще на один год. По моей информации сейчас идут переговоры между президентом и тренером. Ставятся какие-то соответствующие договоренности. Предложение о пролонгации контракта Луческу получил сразу после завоевания чемпионства. Говорить, что румынский специалист покинет "Динамо" нет никакого смысла", – заявил Цыганык.

Напомним, что главный матч за футбольный Кубок Украины между "Динамо" и "Зарей" состоится в четверг, 13 мая.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу, а также прогноз букмекеров на победителя турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали сумму, которую получит Луческу за чемпионский сезон в "Динамо".

Напомним, что Луческу пришел в "Динамо" летом 2020 года и с первой попытки привел киевлян к победе в украинской Премьер-лиге.