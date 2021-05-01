СМИ назвали сумму, которую получит Луческу за чемпионский сезон в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу за текущий победный сезон получит 3,5 миллиона евро, заявил в программе "Великий футбол" ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

В эту сумму вошли премиальные за чемпионство в УПЛ, выход в группу ЛЧ и прочие достижения.

"Недавно состоялась встреча, на которой владельцы "Динамо" поблагодарили Мирчу Луческу за сезон. Формально еще нужно доиграть чемпионат, и сыграть матч за Кубок Украины", – сказал Денисов.

Напомним, что Луческу пришел в "Динамо" летом 2020 года и с первой попытки привел киевлян к победе в украинской Премьер-лиге. Кроме того, 13 мая "бело-синие" встретятся с "Зарей" в финале Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что зарплата 75-летнего специалиста в столичном клубе составляет 150 тысяч евро в месяц (по другим данным – 100 тыс. – Ред.).