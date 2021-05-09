Где смотреть финал Кубка Украины по футболу: расписание трансляций

В четверг, 13 мая, в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича состоится финальный матч 30-го розыгрыша Кубка Украины по футболу.

В финальной битве сойдутся киевское "Динамо" и луганская "Заря". Начало в 19:00. Главным арбитром назначен Юрий Иванов. Арбитр ВАР – Катерина Монзуль.

В прямом эфире показ из Тернополя организует UA:ПЕРШИЙ. Также трансляция запланирована на канале "Футбол 1". Здесь демонстрация игры будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов.

В турнире изначально принимали участие 14 команд-участников Премьер-лиги 2020/21, 16 команд-участников Первой лиги 2020/21, 21 команд-участников Второй лиги 2020/21, а также обладатель и финалист Кубка Украины среди любительских команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальными лицами было принято решение разрешить посещение встречи болельщиками не более 20% от общего числа 15150 посадочных мест.

Напомним, что в полуфинале "Динамо", обыграло "Агробизнес" (3:0) из города Волочиск Хмельницкой области, а "Заря" в серии пенальти одолела "Александрию".