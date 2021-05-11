"Динамо" – "Заря": букмекеры дали прогноз на финал Кубка Украины

"Динамо" является фаворитом финального матча за Кубок Украины, который состоится в четверг, 13 мая, на городском стадионе в Тернополе. Противостоять киевлянам будет "Заря".

Ставки на победу подопечных Мирчи Луческу в основное время принимаются за 1,73, на ничью – за коэффициент 3,70, а на успех луганчан можно поставить за 4,90. Если учитывать, что поединок может закончиться и после дополнительного времени или серии пенальти, то котировки на итоговый выигрыш столичного клуба находятся на уровне 1,37, а триумф "Зари" выглядит намного менее вероятным (3,10).

Напомним, что в полуфинале "Динамо" разгромило "Агробизнес" из Первой лиги Украины со счетом 3:0, а подопечные Виктора Скрипника в непростом поединке оказались сильнее "Александрии", победив в так называемой футбольной лотерее.

В нынешнем сезоне команды провели две очных встречи в украинской Премьер-лиге. Киевляне не сумели выиграть домашний матч (1:1), а затем добыли хороший результат на выезде (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка Украины. Также появилась информация о том, кто будет транслировать игру.