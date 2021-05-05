Судья послал меня на три буквы, – игрок ПСЖ после матча с "Манчестер Сити" в ЛЧ

Футболисты ПСЖ пожаловались на поведение главного арбитра второго полуфинального матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:2) Бьорна Кейперса.

По словам полузащитника парижан Марко Верратти, судья позволил себе нецензурные высказывания в его адрес.

"Рефери несколько раз послал меня на три буквы. Если я позволю себе подобный поступок, то меня дисквалифицируют на десять матчей. Конечно, я много общаюсь с арбитрами, но никогда не посылаю их", – цитирует слова Верратти издание CBS Sports.

Другой игрок парижан Андер Эррера заявил, что слышал, как Кейперс оскорбил Леандро Паредеса.

"Мы говорим об уважении к судьям… Рефери сказал Леандро Паредесу: "Пошел ты на ***". Если бы мы позволили себе что-то подобное, то были бы дисквалифицированы на три-четыре матча", – рассказал испанский футболист.

Отметим, что главный арбитр встречи показал парижанам четыре желтых и одну красную карточку. Футболисты английского клуба ограничились двумя "горчичниками".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов.