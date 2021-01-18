Стал известен третий соперник "Динамо" на сборах в ОАЭ

Киевское "Динамо", которое проводит первый тренировочный сбор в ОАЭ, в третьем контрольном поединке сыграет с местным клубом "Аджман".

Как сообщается на официальном сайте столичной команды, подопечные Мирчи Луческу встретятся с одним из аутсайдеров чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу, 22 января. Начало матча запланировано на 16:15 по киевскому времени.

"Аджман" идет на предпоследнем месте в первенстве страны после 13 туров. В активе команды шесть очков и всего одна победа на старте сезона.

Напомним, что "Динамо" также должно провести контрольные поединки против варшавской "Легии" (Польша) и солигорского "Шахтера" (Беларусь). Матч со второй командой находится под вопросом из-за указа незаконно избранного президента страны Александра Лукашенко.

Ожидается, что вскоре "Динамо" объявит имя четвертого спарринг-партнера на тренировочном сборе в ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб улетел из Украины в составе 30 футболистов. Один из лидеров столичной команды Николай Шапаренко получил повреждение.