Матч киевского "Динамо" под угрозой срыва из-за указа Лукашенко

Матч киевского "Динамо" с солигорским "Шахтером", который запланирован в рамках предсезонного сбора в Объединенных Арабских Эмиратов, с большой вероятностью не состоится.

Как сообщает Pressball со ссылкой на журналиста Владислав Татура белорусским футбольным клубам с государственным финансированием запрещено проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом.

Под приказ подпадают такие известные команды, как БАТЭ, "Торпедо"-БелАЗ, минское "Динамо", "Рух" из Бреста, а также "Шахтер". Именно с командой из Солигорска у подопечных Луческу была запланирована игра 21 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января "бело-синих" ожидает первый товарищеский матч на сборах. Соперником украинцев будет чемпион Польши – ФК "Легия". Уже стало известно, где можно будет посмотреть этот матч в Украине.