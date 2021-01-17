Шапаренко получил травму на сборах "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко не смог принять участие в полноценной тренировке своей команды на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", 22-летний футболист сборной Украины из-за повреждения связки занимался беговой работой в паре с продолжающим восстановление Александром Тымчиком, который также полетел на сбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Шапаренко рассказал, почему перешел в "Динамо".

При этом футболист сборной Украины отметил, что за все время, проведенное в столице, он никогда не жалел, что выбрал Киев. По словам игрока, это был осознанный и хорошо обдуманный переход.

Ранее Шапаренко признался, что с приходом Мирчи Луческу в клубе все поменялось в первый же день.

При первой встрече с футболистами румынский наставник сразу сказал, что не хочет от них беготни по полю, и озвучил главные требования к команде.