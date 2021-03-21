Срна рассказал, за что 'Шахтер' наказал Тайсона

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна объяснил, что лидер команды Тайсон сослан в дубль за демарш в игре Лиги Европы с "Ромой".

По словам хорвата, бразилец отказался разминаться и не захотел выходить на замену.

"После этого клуб принял решение отправить Тайсона во вторую команду. Он теперь тренируется там. Это игрок, который много сделал для "Шахтера". Я лично с ним много играл, лично с ним дружил. Но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы. Должны выполнять свой контракт. Уважать команду и одноклубников. К сожалению Тайсон на последней игре этого не сделал и мы приняли такое решение", – прокомментировал ситуацию Срна в эфире "Футбол News".

Контракт бразильского вингера с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

Карьеру в Украине Тайсон начал в августе 2010 года, за 6 миллионов евро перейдя из "Интернасьоналя" в "Металлист". С 2013 года выступает в футболке "Шахтера". За это время принял участие в 299 матчах во всех турнирах. Забил 55 мячей и отдал 78 голевых передач.

Отметим, что Тайсон не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ответная встреча 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" – "Рома" завершилась со счетом 1:2.