19-й тур УПЛ: расписание трансляций, результаты, видео

В украинской футбольной Премьер-лиге 20-21 марта играются матчи 19-го тура.

Лидер первенства киевское "Динамо" примет на своем поле "Рух". А действующий чемпион "Шахтер" отправится в Харьков, где сыграет со "Львовом".

По традиции болельщики могут увидеть все поединки игрового дня на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 19-й тур

20 марта (суббота)

"Мариуполь" – "Минай" 0:0 (0:0, 0:0)

Мариуполь – Гальчук, Кирюханцев, Быков (Мампасси, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковский, Бондаренко (Чех, 74), Мишнев, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

Минай – Попович, Лопыренок, Малепе, Матич, Маембе, Снижко (Ткачук, 90), Кожанов (Пыняшко, 67), Петрусенко, Хахлев (Бойко, 81), Нуриев, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Предупреждения: Снижко (60), Хахлев (77), Танковский (87).

"Десна" – "Днепр-1" 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 45 Чуже, 0:2 – 90 Чуже.

Десна – Литовка, Тамм, Гитченко, Конопля, Калитвинцев, Мостовой (Картушов, 72), Огиря, Гуцуляк (Безбородько, 84), Тотовицкий, Будковский, Чепурненко (Домбровский, 46).

Днепр-1 – Юрчук, Дубинчак, Сваток, Логинов, Тейлор, Назаренко (Цуриков, 69), Игнатенко, Пихаленок, Когут (Ди Франко, 78), Довбик (Хобленко, 88), Чуже.

Предупреждения: Довбик (51), Безбородько (90).

"Ворскла" – "Олимпик" 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 13 Степанюк, 2:0 – 25, автогол Снурницын, 3:0 – 55 Степанюк.

Ворскла – Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Кане, Тилль, Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Якубу (Семилет, 83), Степанюк (Челядин, 74), Кулач.

Олимпик – Халими, Снурницын (Завийский, 46), Векляк, Лебеденко, Зотько, Бабенко, Пасич, Альваренга (Бенито, 64), Политыло, Таллес, Нкенг.

Предупреждения: Зотько (44), Кулач (77).

21 марта (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Александрия", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

17:00. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Динамо" – "Рух", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Денис Шурман

19:30. "Колос" – "Заря", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потребовало отставки главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.