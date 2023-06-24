Срна показал, что для Украины может означать военный "переворот" в России

Известный в прошлом хорватский футболист Дарио Срна, занимающий ныне должность директора "Шахтера" по футболу, лаконично прокомментировал ситуацию в России, где владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил бунт. Срна считает, что военный "переворот" в РФ поможет Украине освободить захваченные территории.

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Дарио выложил у себя в Instagram фотографию "Донбасс Арены" оставил многозначительное послание: "Увидимся в Донецке".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей.

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться в направлении Москвы.

Они прошли Ростовскую и Воронежскую области и, вероятно, вошли в Липецкую. Как стало известно, президент Владимир Путин усилил свою личную охрану и готовится покинуть страну.

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