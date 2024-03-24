Спортивный комментатор рассказал, как спасся во время теракта в 'Крокус Сити'

Известный российский комментатор Виктор Гусев рассказал, что остался жив после теракта в "Крокус Сити Холл" благодаря сотруднице концертного зала Софии Мейер. Девушка помогла заблокировать двери всех лож, а затем вывела зрителей по лестнице на улицу под треск выстрелов, передает Telegram-канал База.

Гусев пришел на концерт группы "Пикник" вместе с женой, другом и его сыном. На фото, которое показал Гусев, он уже видит, что в зрительный зал врываются вооруженные мужчины. Туда же с удивлением смотрит и мальчик.

Гусев также опубликовал фото следа женской ступни — по словам комментатора, женщины скидывали туфли, чтобы быстрее бежать.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном многоборье по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова была в ТЦ "Крокус Сити" во время начала теракта. По словам 27-летней двукратной вице-чемпионки мира, она была в фитнес-клубе и вышла в торговый центр покушать.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), где должен был состояться концерт группы "Пикник", неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По меньшей мере известно о 130 погибших.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

К слову, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

Так называемые оппозиционные журналисты в России подыграли кремлевской пропаганде после теракта в "Крокус Сити Холл". Вслед за Кремлем они повторили нарратив о том, что к расстрелу россиян якобы причастна Украина.

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