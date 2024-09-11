"Спасибо Сергею Реброву": Шевченко выступил с заявлением по отставке тренера сборной Украины, высказав тому полное доверие
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отверг любые возможности отставки главного тренера национальной сборной Сергея Реброва. Легендарный нападающий поддержал наставника "сине-желтых" и выдал ему полный карт-бланш, несмотря на два поражения команды на старте Лиги наций.
Об этом Шевченко заявил в интервью официальному сайту УАФ. Глава украинского футбола отметил, что выходы молодежной сборной на чемпионате Европы-2025 и команды U-20 на мировое первенство являются подтверждением правильности стратегии Реброва.
"Спасибо Сергею Реброву, под руководством которого мы видим прогресс в работе и результатах всей вертикали сборных. Мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш для воплощения идей и экспериментов. Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Задача УАФ – содействовать выполнению глобальной цели – выходу национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы, и мы продолжаем его поддерживать", – подчеркнул Шевченко.
Напомним, украинцы проиграли албанцами и чехам в двух первых матчах Лиги наций. Сразу после поражения от чешской команды Ребров спросили об отставке, однако тот лишь улыбнулся в ответ.
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