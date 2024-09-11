Пример для Реброва: молодежная сборная Украины досрочно вышла на Евро, выиграв 8 матчей из 8

Молодежная сборная Украины по футболу досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2025 года, который пройдет в Словакии. Это стало известно после того, как накануне команда испанского тренера Унаи Мельгосы победила на выезде Северную Ирландию.

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Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Для нашей команды это была восьмая победа в восьми матчах, что и обеспечило ей место в финальной части континентального первенства.

За два тура до финиша украинцы на пять очков опережают Англию. Даже если "сине-желтые" не удержат первенство в группе, они станут одной из трех лучших сборных среди занявших вторые места, которые получат прямые путевки на Евро.

Таким образом, сборная Украины стала четвертым подтвержденным участником чемпионата. Кроме хозяев словаков на нем точно сыграют нидерландцы и испанцы.

В оставшихся матчах подопечные Мельгосы сыграют на выезде с Англией (10 октября) и Сербией (15 октября). Жеребьевка финальной части молодежного Евро состоится 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная Украины по футболу проиграла два стартовых матча Лиги наций. После тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос об отставке.

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