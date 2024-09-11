Безысходность против хаоса: почему Украина пролетела вторую подряд игру Лиги наций. Тактический обзор матча

Вчера Украина провела второй матч Лиги наций в этом году и снова проиграла, на этот раз Чехии 3:2. Желто-синие наделали множество ошибок в первом тайме и позволили сопернику получить такое важное преимущество. Почему так произошло и есть ли решение – OBOZ.UA тактически разбирает ключевые моменты этой встречи.

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Стартовые составы

Украина: Трубин - Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Зинченко - Мудрик, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат

Чехия: Коварж – Крейчи, Гранац, Зима – Ринеш, Крал, Соучек, Цоуфал – Чванчара, Шик, Провод.

Первый тайм. Системная ошибка защиты дает новую трещину

Кардинальная ротация состава сборной Украины была направлена на изменение подхода к игре – Ребров хотел увидеть отдачу и креатив. Противостояла нам такая же взбешенная команда, что влетела с разгромом Грузии. Чехия устраивала контролируемый хаос на всех позициях, не было четкой формации. А если не удавалось вытеснить наших футболистов от собственных ворот, то они переходили к тактическим фолам, которые центрбеки соперника проводили даже без свистка. Лишь однажды Ванат получил момент, но поспешил с ударом.

Атакующая Украина играла 4-3-3, а в последней трети к передней линии присоединялся Шапаренко - количеством наши надеялись пройти плотную и агрессивную защиту чехов. Хотя больше внимания нужно было уделять защите, ведь в нем были сплошные проблемы: на каждом мяче соперники бросались в отбор настолько массированно, что возвращаться в штрафную приходилось Мудрику с Ярмоленко. Особенно интенсивные Шульц и Соучек в одно касание разрезали защитные редуты пасами, изменяя фланги давления. Так пришла самая непонятная и, к сожалению, голевая ситуация.

Когда мяч близко к воротам – нельзя выключаться, но произошло именно так: Шапаренко ошибся, а игроки уже стояли на ровных ногах. Черны и Шульц были готовы: первый прострелил - другой замкнул. Доминирование создало ключевую обрезку Шапаренко, хотя вопрос есть ко всей команде, которая поселилась на собственной половине и очень редко выходила во что-то перспективное на чужой. Угрожающих моментов не было вообще, при том, что на поле было немало представителей грандов футбола.

Украину спасла динамовская связка, хорошо знающая, что такое расслабиться во время преимущества. "Динамо" часто после собственного гола пропускает Ванат и Шапаренко поймали на этом защитников Чехии красивым навесом. Хотя в другом статистика была неумолима и вопила о тупике. Украинцы не могли превратить владение в результат, а подходили преимущественно позади. Так и пришел второй гол: при количественном преимуществе у собственных ворот, Шульцу разрешили принять, обработать и фантастически ударить; снова опасность из зоны Тимчика. Первый тайм завершился 2:1, хотя на самом деле нам очень удалось сравнять счет.

Второй тайм. Интенсивность Мудрика без интенсивности самой сборной

После перерыва на поле появилась совсем другая сборная Украины: уставшие постоянным прессингом от чехов, мы решили разыграть такую же стратегию и она дала результат. Очень быстро мы посадили карты нескольких соперников и заставили их создавать локальные ошибки в защите. Неожиданно появились полезные действия от Мудрика – не только попытка имени Васи Бисиклети, но и целая куча горчичников.

Что огорчало – не было риска. Украина стала смелее, появились действительно угрожающие моменты, но без ударов. Зинченко не разрезал, только искал пас на хранение; Степаненко через час имел два убийственных случая, и оставил их без удара; Тимчик вместо навеса отдавал мяч назад. Принимал что-то на себя только Ярмоленко, хотя к его отчаянным попыткам чехи были готовы. Они построили автобус в надежде, что желто-синие быстро выдохнутся от такого темпа.

Замены с обеих сторон говорили о желании команд забить еще один мяч, от которого очень многое зависело: Судаков и Цыганков должны были добавить нам в атаке. Но еще больше добавил Мудрик – его сольный проход стал самым ярким моментом всего тайма, где до гола не хватило каких-нибудь сантиметров. Судаков тоже имел несколько случаев (а потом и забил).

Чехия просто не замечала свои фолы: игроки один за другим садились на карточки, украинцы не использовали возможность получить численное преимущество. А потом случилась рука Матвиенко – она была слишком высоко. Соучек подошел и уверенно реализовал пенальти. Пройдет несколько минут, и Судаков забьет второй гол, полностью идентичный первому, передача с фланга на голову. Чехия второй раз подряд поверила в свое преимущество и пустила мяч. Но спасти ничью не удалось – во всех звеньях чувствовалась слабость, которую не смогли нивелировать свежие футболисты.

Украина проигрывает 3:2 и застревает на последнем месте в таблице Лиги наций. Если пытаться выделить кого-то за весь матч – такого не найдется. Разве что Мудрик, но его активность была только во втором тайме, чего оказалось недостаточно для реального результата. Проснуться в последний момент – не та стратегия, которая нужна против крепкой физически сборной, подопечные Реброва не выгрызали командную игру. Следующие матчи в октябре там будут снова Чехия и фантастическая Грузия, выигравшая Албанию. Теперь потеря очков и в 3-м туре будет намекать на прямое понижение в классе.