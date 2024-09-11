Реброва спросили об отставке из сборной Украины: какой была реакция тренера. Видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не станет подавать в отставку после провального старта команды в Лиге наций. Отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции после поражения от Чехии, наставник "сине-желтых" лишь иронично улыбнулся.

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"Отставка? Нет, в отставку пока что не иду, подождите немножко", – сказал тренер сборной на видео, которое опубликовано на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Кроме того, Ребров достаточно резко отреагировал во время послематчевого флеш-интервью, услышав вопрос журналиста "что происходит со сборной?".

"А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но сегодня к игрокам у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам. Мы играли против сильного соперника у него дома. Мы играли, мы хорошо готовились, ребята проявили больше желания, чем в матче с Албанией", – сказал специалист, подводя итоги матча с Чехией.

Напомним, что накануне украинцы проиграли второй матч на старте Лиги наций – 3:2 в Праге. До этого там же они уступили албанцам 1:2. "Сине-желтые" занимают последнее место в группе, где лидерство захватила Грузия.

Ранее OBOZ.UA провел тактический анализ матча Лиги наций Чехия – Украина, попытавшись объяснить фиаско подопечных Сергея Реброва.

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