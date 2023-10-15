Сотрудники ФК 'Кривбасс' отказались возвращаться в Украину из Швеции и сбежали после матча Лиги чемпионов среди женщин – СМИ

Два сотрудника женского футбольного клуба "Кривбасса" отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию на матч женской Лиги чемпионов. Сбежали SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев, сообщают журналисты Youtube-канала KDK.

Футболистки "Кривбасса" с 6 по 9 сентября играли в Линчепинге в квалификации первого раунда. В полуфинале украинки уступили французскому "Парижу" (0:4), а в утешительном поединке за третье место местному одноименному клубу из Швеции (0:3).

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По приезду в Украину руководство "Кривбасса" обратилось в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и к пограничникам.

"На следующие матчи Минспорта отказалось согласовывать позиции SMM и фотографа, и "Кривбасс" реально придумывал, кем закрыть эти должности, потому что людей реально больше не выпускают", - заявили журналисты на видео.

Отметим, что Лопатин раньше занимал должность главы пресс-службы донецкого "Олимпика".

Сразу после скандала он закрыл страницу в Instagram.

У Медведева оказалась рекламная страница с услугами съемок свадеб в Кривом Рогу.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.

Позже многие СМИ распространили информацию о том, что Александр мог сбежать в Россию. В частности сообщалось, что футболист находится в расположении клуба "Звезда" из Санкт-Петербурга.

В свою очередь донецкий "Шахтер" подтвердил исчезновение своего игрока, выразив надежду, что тот вернется.

Также спортивный юрист рассказал о наказании, которое может ожидать Роспутько за свой поступок.

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