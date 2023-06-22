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В РФ заявили, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,5 т.
В РФ заявили, что УЕФА и ФИФА 'ждут, когда же вновь' Россия вернется в мировой футбол

Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) якобы ждут, когда Россию вернут на международные турниры. Представители организаций посетили Москву, где провели формальные переговоры с руководителями ассоциации страны-агрессора.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он добавил, что приехавшие в столицу РФ представители УЕФА и ФИФА не принимают никаких решений, а просто передали позицию двух организаций.

В РФ заявили, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол
В РФ заявили, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол

"Они просто сотрудники той и другой организации, они не принимают никаких решений, но тенденция была четко и ясно высказана: что они ожидают, когда Россия, сборная и клубы, вновь вернется к участию в международных официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Это четко прослеживалось. И в кулуарах здесь я тоже разговаривал с ними. Тоже они ждут, когда же вновь российский футбол будет полностью представлен на международной арене", – заявил Колосков.

В РФ заявили, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол

Напомним, летом минувшего года УЕФА отстранил российские клубы от нового сезона Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024. Ожидается, что санкции будут продлены на новый сезон еврокубков.

В РФ заявили, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистка сборной России Эльвира Тодуа со словами "нас выкинули, это несправедливо" пожаловалась на отстранение команды от женского чемпионата Европы.

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