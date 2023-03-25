''Сочувствуем тому, что происходит в Украине, но...'' Тренер сборной Англии сделал заявление перед матчем с украинцами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, отвечая на вопросы журналистов перед игрой отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Украины, высказался о ситуации в нашей стране. По мнению наставника, он сочувствует нашеу народу, но это никак не повлияет на качество игры его подопечных.

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"Мы видели в самом начале войны, как Украина приезжала в Шотландию на плей-офф чемпионата мира-2022. Это очень гордая группа игроков, которые полностью преданы своим болельщикам и сделают все, чтобы их порадовать. Конечно, мы очень сочувствуем тому, что происходит в этой стране, но завтра футбольный матч, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть игру", - цитирует Саутгейта SkySports.

Также главный тренер высказался о кадровых проблемах в команде.

"Джордан Хендерсон мало тренировался с "Ливерпулем" на прошлой неделе из-за болезни, но теперь он готов к работе".

Отвечая на вопрос о физической форме Джуда Беллингема и Кэлвина Филлипса, Саутгейт добавил: "Все они в порядке. Кэлвин провел свои первые 90 минут в игре против Италии, так что очевидно, что нам придется оценить его степень восстановления. Мы должны найти правильный баланс между целостностью и постоянством, а также со свежестью игроков".

Отметим, что накануне сборная Англии обыграла Италию в первом матче квалификации Евро-2024. В то же время наши будущие соперники потеряли лидера обороны. Кроме того, ранее англичане лишились на игру с нашей сборной лучшего бомбардира 2023 года Маркуса Рэшфорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в отборочном турнире стартует в воскресенье, 26 марта. Подопечные Руслана Ротаня на легендарном "Уэмбли" сразятся со сборной Англии. Уже известны телеканалы, которые организуют прямую трансляцию.

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