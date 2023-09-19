Снова врут? Россия официально отреагировала на заявление УЕФА о возвращении

Российский футбольный союз (РФС) сделал вид, что заявление главы европейского футбола (УЕФА) Александера Чеферина о возможности возвращения команд из РФ в международные турниры только после окончания войны не соответствуют действительности. В организации сослались на личный диалог с УЕФА, проигнорировав слова самого словенского функционера.

Об этом в пресс-службе РФС заявили в ответ на запрос пропагандистского информационного агентства ТАСС. В Москве подчеркнули, что вопрос допуска российских команд в соревнования обсуждается также с Международной федерацией футбола (ФИФА), а цитаты Чеферина в СМИ назвали спекуляцией.

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"РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе", – отметили в РФС.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков обреченно отреагировал на заявление Чеферина о возвращении команд из РФ в международные турниры. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

При этом УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Валерий Овчинников словами "задачу поставили для российской армии" пригрозил УЕФА после заявления о возвращении.

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