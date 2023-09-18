'И то не сразу': в России обреченно отреагировали на заявление УЕФА о возвращении РФ в турниры

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал логичным заявление главы европейского футбола (УЕФА) Александера Чеферина о том, что представители РФ будут возвращены в международные турниры только после окончания войны в Украине. Функционер добавил, что никогда не сомневался именно в таких планах УЕФА.

Об этом Колосков заявил в комментарии порталу Metaratings.ru. Бывший президент РФС отметил, российские команды были исключены из соревнований из-за невозможности обеспечить безопасность представителей страны-агрессорки в Европе, а иностранцев – в РФ.

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"Я уже полтора года говорю, что нас пустят выступать на международной арене, когда закончится СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.). Причиной наложения санкций на нас от ФИФА и УЕФА стадо именно начало СВО. Невозможность обеспечить безопасность для наших команд за рубежом, а иностранных команд – в России. Здесь ничего нового для меня нет. Это логично и правильно. Нас вернут, как закончится СВО, и то, думаю, не сразу. Все равно потом ещё какое-то время потребуется для адаптации. Но ключевой вопрос – это завершение СВО. Все это подтверждает правильность выбора РФС остаться в Европе", – сказал Колосков.

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

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