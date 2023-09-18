В РФ словами 'задачу поставили для российской армии' пригрозили УЕФА после заявления о возвращении

Российский тренер Валерий Овчинников с невероятным пафосом отреагировал на слова президента Европейского футбольного союза (УЕФА) о том, что команды из РФ будут допущены в международные турниры только после окончания войны в Украине. Представитель страны-агрессорки назвал восстановление в турнирах УЕФА одной из задач армии.

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings.ru. Он выразил уверенность в том, что команды из России вернутся в турниры под эгидой УЕФА уже через пол года и стартуют в новом футбольном сезоне, добавив, что армия РФ закончит войну в Украине так, как определил диктатор Владимир Путин.

Видео дня

"Границу поставили, вернемся, как закончится СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), правильно? Есть два варианта вернуться, значит надо закончить спецоперацию. Как ее закончить, определил президент России. Надо просто подождать? Думаю, да. Через полгода, не переживайте, мы вернемся туда. Тем более, задачу поставили для российской армии. Президент УЕФА, нормально, еще один военачальник есть", – сказал Овчинников.

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Ранее УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обреченно отреагировал на заявление главы УЕФА Александера Чеферина о возвращении команд из РФ в международные турниры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!