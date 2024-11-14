Снова проблемы с составом и мотивацией. Что решает последний этап Лиги наций для Украины

Уже в эту субботу сборная Украины по футболу начинает финальный двухматчевой этап Лиги наций. Дополнительный путь на Чемпионат мира, а еще - престиж страны. международной паузы и рассказывает, чего ждать от новых игр против Грузии и Албании.

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Будущее в Лиге наций максимально неопределенное

Остается только 2 тура до финиша уже четвертой ЛН. Пока что последняя в группе, все может измениться. чем беспокоиться, только смотреть, что там сможет Чехия. А вот даже одна ничья в этом двухматчевом этапе заставит нас. задуматься о потенциальном понижении.

Кроме непредсказуемого показателя очков, нужно обратить внимание на мячи. Разница почти равна: "-1" у нас и албанцев, по нулям у чехов и "+2" у грузинов. пропускать В дивизионе В только в нашей группе каждая сборная одновременно имеет шанс и выйти из первого места, и занять последнее. Похоже, что за тем, как Украина играет и мотивируется, пришло время пойти на понижение.

Запомните заявку, она обязательно изменится

Главный тренер Сергей Ребров объявил заявку на ЛН 4-го ноября 5 и 6 тура, как мы уже убедились, решающие для турнира и требующие максимально готовых и мотивированных игроков. на евроарене за разные клубы.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин;

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Александр Тимчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Максим Таловеров;

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк;

Нападающие: Артём Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Украина снова не знает, кем будет играть

Не прошло и недели, как по разным причинам из списка пришлось вычеркивать игроков. Сначала - Лунина и Цыганкова. Список запаса активировали сразу же после его оглашения... и не прошло и дня, как резервному списку понадобился свой резерв! Буяльского только вызвали в лагерь сборной, как стало известно, что тот получил повреждение приводной мышцы и уже недоступен. При доприсоединился и голкипер Резник. Пока еще доступны Степаненко, Сваток, Михайличенко и Кабаев. На октябрьские матчи Украина не досчиталась 8 представителей основы, сейчас уже нет двоих. Проблема стартового состава для сборной будто постоянная характеристика, которую годами не удается устранить.

Чем ближе к первому матчу, тем больше возникает потенциальных проблем. Corriere dello Sport пишет, что у Довбика проблемы с коленом. В предыдущем матче в Италии Артём получил удар по проблемному колену. МРТ показало, что оснований для беспокойства нет. Но даже если форвард выйдет на поле в футболке желто-синих, в каком моральном состоянии он будет? Через месяц, прошедший от предыдущей паузы на сборной, "Рома" выиграла только соседа в Серии А "Торино" и наше "Динамо" в Лиге Европы. Довбик за 6 матчей забил дважды, а в последней игре, несмотря на 32 касания мяча, ударил по воротам "Болоньи" только раз. Не лучше показатели для топового прошлого нападающего в Испании.

Команда уже провела первую тренировку – Довбика на нем не заметили. Короткий сбор продолжается в Анталии до 15 ноября, далее Украина перелетит в Батуми.

У соперников ощутимые ротации составов

Первый матч будет уже в субботу, играем против Грузии в Батуми. Предыдущий мы выиграли 1:0, это была наша пока единственная победа в группе. Стиль игры грузин не изменился - они и дальше будут искать контратак. В составе соперника по сравнению с октябрем произошли изменения: из заявки выпали по разным причинам Алтунашвили, Гулияшвили, Гогличидзе и игрок "ЛНЗ" Ноникашвили. Зато вызваны Каландадзе, Меквабишвили, Квеквескири и Лобжанидзе. Движущая сила грузин – Кварацхелия, Чакветадзе, Гочолейшвили и Мамардашвили – доступны и готовятся к матчу на полную.

Албанцы – наш решающий матч Лиги наций. На этот матч сложно делать прогнозы, потому что состав ощутимо изменился. Все же не будет в составе Джимсити, травма пока не позволяет задействовать защитника для ЛН. Также повреждения не позволили вызвать Баре, Маная и Кумбуллу. Вместо этого вызваны Мерсинай, Муй, Хадрой и Байрами - последний играет за "Бенфику". Можно надеяться, что без ключевых игроков балканцы станут слабее, а Украина удачно этим воспользуется. Следует сделать ставку на связи Судакова и Мудрика, которые сейчас являются движущей силой своих клубов и должны дать такой же результат для сборной.

Первый выездной матч пройдет с украинскими трибунами. УАФ сообщила, что 100% билетов были распроданы всего за 7 часов! То есть ожидаем громкую поддержку в Батуми, это поможет сборной с мотивацией на этот матч против сверхсложного соперника с мощной домашней атмосферой. На выездной матч против Албании билеты еще есть в продаже.

На что вообще влияет Лига наций?

Помните, как было с отбором на Евро-2024? Тогда команды получили дополнительный путь попасть на турнир. Так вот, Лига наций будет влиять и на квалификацию от Европы на ЧМ-26. Количество путевок в финальную стадию чемпионата мира увеличили, изменился и порядок отборочного турнира. Теперь не 13, а 16 сборных поедут в США, поэтому на групповом этапе будет 12 групп, где будут соревноваться по 4 или 5 европейских стран. Победитель каждой группы напрямую выходит на ЧМ, а вот вторые места групп выходят в плей-офф.

Именно там их будут ждать 4 команды с самым высоким рейтингом в Лиге наций. Гораздо легче было на Евро, потому что там 12 команд получили дополнительный шанс (среди них были, в частности, Украина и Грузия). Здесь же – всего четыре. Если лучшие сборные уже квалифицируются, организаторы пойдут искать команды ниже, которые на ЧМ-26 не попали напрямую. Украина сейчас 13-я в рейтинге сборных УЕФА, поэтому, в случае неудачи на квалификации, мы можем получить дополнительный шанс едва ли не первыми. Запланированы четыре пути, внутри которых – два одноматчевых раунда в формате плей-офф; так называемые полуфиналы и финал.

Первый матч Украина проведет против Грузии 16 ноября в 19:00 по Киеву. Это новый временной слот для Лиги наций, возможно, он станет счастливым для второй победы над грузинами. Решающий матч 6-го тура играем 19 ноября в 21:45. Сборная отлично понимает давление, уровень ответственности и вызовы. Наша задача как фанатов – максимально показать поддержку футболистов и болеть за команду всеми силами. Игроки должны почувствовать это и полностью отдаться за такие нужные 2 победы. Другого от них ждать не приходится.