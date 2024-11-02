VAR в украинском футболе: как технологию превратили в бесконечный сериал и что нужно менять в УПЛ

Видеоповторы, линии на поле, разнообразная статистика и даже графика прямо во время матча – это богатства современного футбола, позволяющие сделать просмотр матча более ярким для телезрителя. Оставаясь дома, мы можем посмотреть АПЛ или Ла Лигу, где будут насыщены картинки и много интерактивных элементов. А как с этим обстоят дела в нашей УПЛ? Улучшили ли технологии пересмотр матча и дали ли возможность сделать решения судей справедливыми? А главное – чего еще нам не хватает? OBOZ.UA разбирался в вопросе.

Видео дня

Трекеры дали большее понимание ролей и влияния на игру

Простое решение, открывшее множество возможностей для анализа игры. Футболисты надевают их под футболку на весь матч. Спортивные трекеры дают понимание построения и передвижения игроков на поле, позволяют выявить их сильные качества, особенно технологические девайсы могут показать даже физиологические характеристики. Например, вот как выглядит тепловая карта "Шахтера" в матче ЛЧ против "Арсенала":

Только еще нужно интегрировать трекеры в систему УПЛ. Не новое и доступное для нашего спорта явление позволяет увидеть немало данных о ходе матча. А в том же Классическом из "Динамо" у нас уже нет такой возможности. УПЛ требует большей технологичности даже в этом аспекте.

VAR не стал панацеей от всех нарушений

Самая влиятельная реформа для современного футбола произошла с внедрением VAR. Любители украинского футбола могут вспомнить времена, когда система видеоповторов только появилась в нашей стране. Сезон 19/20, мы еще не понимали, будет ли выгода от того, что несколько судей решают, нужно ли главному судье подойти и посмотреть на специальный экран. К слову, рефери тоже не особо понимали, как ускорить работу системы. И столько времени прошло, но до сих пор возникают вопросы к их профессионализму, а некоторые даже приходится проверять на полиграфе.

Эпизоды для такой проверки возникают почти каждый тур. К примеру, в начале октября играли "Александрия" и "Рух", завершившие матч 1:1. Финиш выдался огненным – жесткая игра, много борьбы, желтые карточки. Казалось, судья потерял авторитет на поле и больше не контролировал ее. На 88-й Филиппов выводит хозяев вперед и все идет к завершению как Кампуш в собственной штрафной наступает на ногу Краснопира. Но наступает ли?

VAR назначил одиннадцатиметровый удар в добавленное время – и 1:1. Александрийцы настолько возмущались, что карточку получил даже тренер Ротань. И не зря: через несколько дней УАФ признала, что пенальти был назначен ошибочно. После этого, пишет ТаТоТаке, арбитры Дмитрий Панчишин и Алексей Деревинский прошли процедуру собеседования на детекторе лжи. У обоих не нашли признаков заангажированности. Вот только признаков профессионализма в действиях сразу двух рефери тоже мало.

Или вот этот феерический эпизод: "Ворскла" против "Оболони", 3-й тур УПЛ. Тогда арбитры не засчитали гол Суханова в ворота полтавчан из-за игры рукой. Однако VAR показал – ее там и близко не было. Тогдашний тренер пивоваров Валерий Иващенко не смог найти объяснения. Но сказал, что моменты трактуются "да, как выгодно" и что после таких решений смеется вся страна. Вердикт действительно смешон, учитывая, что его полторы минуты просматривали на повторах.

А еще для VAR не хватает моментальных разъяснений, когда рефери через микрофон аргументирует свое решение на весь стадион. Это решение постепенно приживается в мировом футболе и получает поддержку от фанатов. Кстати, год назад именно украинка открыла миру такой формат – Монзуль на женском ЧМ была первым в мире арбитром, объясняющим свою позицию зрителям на трибунах. Почему бы не сделать такое, наконец, и в УПЛ?

Повторы VAR похожи на бесконечный сериал

Но не так страшен VAR, как время, которое он требует. 2020-й год, "Динамо" против "Десны". Угловой черниговцев, суета в уголовном, рикошеты – и Старенький почти с линии головой заносит мяч в ворота Бущана. Главным рефери тогда был Сергей Бойко, который... не принял собственное решение. В дело вмешался VAR. Эпизод изучали придирчиво – более четырех минут – чтобы потом не засчитать гол из-за положения вне игры. Ковидный год, без зрителей на трибунах нам было слышно каждое слово. От отчаяния отмененного мяча до непонимания, что там можно так долго смотреть.

Пожалуй, рекордное время просмотра повтора: 7 минут и 6 секунд. Это гол "Александрии" в ворота "Днепра-1" в мае этого года. Вот тайминг: 17:51 – гол, 17:54 – отмена взятия ворот, 24:59 – гол подтвержден после повторов. Представьте себе, судьям понадобилось 7 минут и 6 секунд, чтобы определиться, был ли офсайд! Интересно, было ли где-то в мире более длинное по времени рассмотрение VAR?

За свежими примерами далеко ходить не надо – прошлый тур, матч "Зари" против "Левого Берега". Якимов ведет борьбу с Будкивским, форвард падает – и начинается просмотр повтора. Сергей Задиран и Виктор Копиевский изучали эпизод 5 минут, и все же увидели там пенальти. "За что?" и "Там не было касания" в адрес главного арбитра Дмитрия Евтухова были настолько громкими, что попали в трансляцию. Дал ли результативный удар с пенальти влияние на игру? Возможно; гол в раздевалку, когда перерыв уже имел 5 минут как продолжаться. Затем "Заря" забьет еще раз, впрочем скандал был громче итога матча, гол даже назвали призрачным.

Похоже, что наши судьи нуждаются в дополнительных или даже базовых курсах для процедуры привлечения ВАА (видеоассистента арбитра). И это мы упомянули только голевые ситуации. А еще повторы влияют на удаления, споры, эпизоды вне поля зрения рефери…

Система взятия ворот тоже не помешает

Несколько раз в сезон в Украине происходят эпизоды, когда непонятно, пересек ли мяч линию ворот. Повторов не будет, потому что у нас всего 5-7 камер на стадионе, которые не контролируют линию (такие сейчас работают только на "Олимпийском"). В памяти сразу всплывает матч ЧМ-22, когда Япония обыграла Испанию 2:1. Тогда разошлось видео с голом из-за пределов поля – ведь на самом деле все было в пределах правил! Доказывать это пришлось представителям ФИФА.

Вот этот эпизод: хавбек японцев Митома ассистировал на Танаке по лицевой линии. С определенных ракурсов мяч якобы вышел за пределы поля, но VAR доказал – на несколько сантиметров круглый задержался в игровой зоне. Япония тогда выиграла группу, чем оставила вне плей-офф Германию. Для Украины система фиксации может быть полезна не только такими моментами, но и аутами.

Сегодня днем стартует уже 12-й тур УПЛ. Начнется он матчем "Карпат" против "Левого Берега", а вечером будет матч "Шахтера" с "Черноморцем". А еще будет принципиальная битва лидеров таблицы "Александрии" и "Полесья". Пройдет ли этот уик-энд без скандалов с судьями? Что-то подсказывает, что нет. Будут ли технологии у них решающим параметром? Тоже не исключено. Но надеемся, что решение о справедливом, честном и приятном для просмотра украинского футбола уже в пути.