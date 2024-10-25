Игра становится лучше? Из-за чего 'Динамо' провалило третий матч в Лиге Европы: тактический обзор игры с 'Ромой'

Киевское "Динамо" проиграло третий матч подряд в Лиге Европы. Несмотря на собственные моменты, определенное доминирование над "Ромой" и даже выход основы у бело-синих, римляне довольствовались одним голом с пенальти и протянули удобный счет через весь матч. OBOZ.UA разбирает пока лучшую игру украинцев в Лиге Европы и пытается понять, почему не приходят голы и победы.

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Стартовый состав:

"Рома": Свилар, Челик, Н'Дика, Эрмосо, Залевский, Коне, ле Фе, Пизилли, Анхелиньо, Бальданци, Довбик.

"Динамо": Нещерет, Беловар, Попов, Михавко, Тимчик, Михайленко, Андриевский, Рубчинский, Овчаренко, Волошин, Герреро.

Первый тайм. План на игру (опять) ломает персональная ошибка

Ожидаемо старт матча прошел под итальянскими флагами. Обновленная "Рома" давила постоянным прессингом и сменой флангов во время каждой следующей атаки. Ширина владения снабжалась высокими позициями латералов, которые предлагали дополнительные опции для паса, чем растягивали компактные позиции в "Динамо". Что касается наших действий, то впервые более 5-ти секунд с мячом на чужой половине поля мы побывали на 12-й минуте, да и то - пришлось подходить обратно на сохранение. Римляне защищались линиями, что позволяло им по зонам контролировать пространство, на проход такой схемы только желания было мало.

Много внимания было приковано к персональной дуэли Попова с Довбиком: громоздкие, быстрые и боевые украинские футболисты часто встречались на выносах - в начале центрбек был на коне. Однако чем дальше развивались события, тем больше росло преимущество атаки соперников. Артем не возвращался на свою половину, "Рома" защищалась вдесятером. Он не уставал на спринтах, а просто ждал заброса - в любой удобной ситуации Залевски с ле Фе сразу загружали на форварда. Пенальти в ворота "Динамо" за случайно схваченные шорты стал вершиной трещин в движущейся защите динамовцев. Неудивительно, что лучший голеадор клуба легко развел голкипера и мяч по разным углам.

И до пропущенного гола, и после него киевляне пытались зацепиться за мяч из-за выбивания вперед от Нещерета, Михавка или Попова, вот только удачных попыток имели только 3. Пасы низом тоже перекрывались активными действиями Эрмосо или ле Фе и только контрпрессинг мог дать какие-то плоды. В середине тайма "Динамо" дождалось своего момента: "Рома" рано пошла вперед и ле Фе не увидел за спиной Волошина. Нападающий в одно касание отобрал мяч с выкатом на Герреро, тот забросил на Тимчика в свободную зону с последующим ударом. Самая крутая комбинационная игра от бело-синих за весь старт ЛЕ, которой помешало всего несколько сантиметров до гола.

В первом тайме "Динамо" выглядело приятно, как равная команда для своего соперника. Создавались моменты, после стартового давления хозяевам было не так легко дойти до нашей штрафной, центральная линия перехватывала все больше пасов. Были уже упомянутый момент Тимчика и момент Герреро, когда Свилар отлично сложился и среагировал на сильный удар в упор. После нескольких ударов под самый перерыв Волошин все же забил, но из офсайда. Было несколько провалов, но почти все удалось нивелировать. Команда Шовковского разломала скорлупу римского орешка, теперь нужно было разобраться с волками.

Второй тайм. "Динамо" не хватает импульса для агрессивных атак

После перерыва мы словно запустили заново первый тайм: "Рома" волнами атаковала ворота динамовцев, снова и снова. Бело-синие неплохо закрывали зоны, только штурмы ворот постоянно возобновлялись из-за потерь Герреро или Волошина при переходе центральной линии. Проблема начала накапливаться и в борьбе Попова с Довбиком: форвард все легче отклеивался от защитника и вызывающе угрожал воротам Нещерета. Но тренер Юрич вроде бы опасался, что Артем как-то снисходительно относится к украинской команде и не забивает такие нужные мячи, поэтому заменил Довбика на Шомуродова.

Украинцы пытались развивать свои атаки левым флангом через зоны Рубчинского и Овчаренко. На центральную зону нельзя было надеяться, потому что там держали все под контролем Пизили и Коне. "Рома" свои пасы в продвижение делала игнорируя центр, преимущественно через Челика, который перекопал свою бровку от флажка до флажка. Шаткое преимущество в лишь один мяч было ощутимым постоянным владением со стороны хозяев, значительное количество угловых и постоянное присутствие соперника в последней трети поля. Когда вышли Пеллегрини и Дибала, "Динамо" отказалось от выхода вперед, а за последние 10 минут волки упустили три 100% момента.

Защищаться против такой гибкой "Ромы" было слишком сложно. За 15 секунд мяч могли подержать Анхелиньо, Залевски, Бальданцы и Пизили – и все это с радикальными переводами с фланга на фланг. Киевляне просто не успевали за такими смещениями, а в определенный момент времени центрбеки опекали одноклубников, а не нападавших римлян. Чтобы отойти от собственных ворот, Шовковский делает ставку на скорость – выходят Шапаренко, Ванат, Бражко и Кабаев.

Вот только итог тайма таков, что даже усилиями свежих игроков действительно угрожающие моменты не возникли. Динамовцы все тем же левым флангом доводили мяч до вратарской, где не хватало скорости и точности. Или стреляли мимо цели, или Эрмосо и Коне перехватывали прострел. Звено между защитой и нападением не возникло даже после появления на поле Шапаренко. Сами по себе игроки защиты и нападения могут быть полезны, однако мы еще раз убеждаемся, что на поле должна быть команда, а не набор индивидуальностей.

1:0 - "Динамо" проигрывает третий раз подряд в Лиге Европы. Украинская команда крепко паркуется по 30-му месту общей таблицы. Вроде бы есть желание, есть возможность навязать борьбу, есть даже какие-то индивидуальные действия - только все они некачественные или разрушаются, когда доходят до уверенных защитников соперника. "Рома" провела сухой матч, яркие моменты можно пересчитать по пальцам одной руки, но у киевлян даже этого нет, равно как и голов или первого балла для таблицы. Все очень плохо и еврокубковая перспектива закрыта плотными облаками.