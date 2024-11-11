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Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

Артём Россинский
Футбол
4 минуты
1,3 т.
Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

Лига наций подчеркнула системный кризис сборной Украины - команда не хочет выигрывать. На поле может происходить что угодно, но среди таких действий мы не увидим активности желто-синих или жажды к голу. Кажется, именно сейчас пришло время пойти на понижение в Дивизион С. OBOZ.UA рассказывает, почему должно быть именно так и чем это поможет главной команде страны.

Проблема мигрирует из еврокубков в Лигу наций

Просто сейчас невозможно объективно оценить силу украинских футболистов и команд. Особенно если это единственные наши представители в Европе и главные доноры игроков для Украины, которые выступают максимально полярно. От "Шахтера" имеем первую победу над "Янг Бойз" и хоть какую-то веру в дальнейший прогресс, 4 очка после половины Этапа лиги. А вот "Динамо" влетело всем, особенно болезненно - "Ференцварошу". Что говорить, если даже в Классическом мы не увидели более сильного представителя УПЛ? Главный матч Премьер-лиги получился таким, что внутренняя основа сборной Украины провела 90 минут без особой остроты.

Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций
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Сюда же вылет из еврокубков половины клубов еще на этапе квалификации. Неявка "Днепра-1" – вообще кульминация подготовки игроков для сборной. Тот случай, когда на определенных исполнителей в сборной очень рассчитывают, но внезапно теряют не просто игровую практику, но и место, к которому принадлежат. К счастью, Гуцуляк, Назаренко и Пихаленок нашли себе другие клубы, через которые дождались вызова в лагерь сине-желтых.

И когда мы надеялись, что удастся увидеть лучшие качества украинских звезд хотя бы в сборной – связи не заработали. Когда одновременно на поле были Зубков и Конопля или Шапаренко с Ярмоленко, все равно не возникало чрезвычайной остроты. Индивидуальные моменты – да; командные – нет. Больше химии складывалось между представителями разных клубов – например, Судаков и Шапаренко создавать немало угроз против Грузии, хотя бы в одном тайме. На дистанции даже с "легионерами" Украина не может быть первой силой против, казалось бы, не таких звездных команд. Довбик, Мудрик, Миколенко или Цыганков в одиночку не демонстрируют даже половину собственных возможностей. Действительно активным стал только игрок "Челси", но этого мало для победы сборной.

Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

Что говорят цифры об основе?

Большинство показателей статистики не в нашу пользу. Например, из 5-ти мячей в ЛН Украина 4 забила с игры, еще один с пенальти. Однако превратить в гол стандарт или контратаку не удалось ни разу за четыре матча. Сложная ситуация с ударами: в среднем за игру имеют по 3 попытки Мудрик и Малиновский, все остальные меньше. Но! Руслан провел на поле всего 32 минуты, тогда как Михаил - 175. Даже если бежать в атаку, то мы скорее попадем в офсайд, там оказываемся чаще всех сборных квартета. Все это, как понимаете, совсем не способствует результативности.

Есть цифры, которые выглядят прилично, только на поле мы этого не видим. К примеру, пребывание на поле по его частям: Украина 30% своих действий выполнила в последней трети, больше совершала Чехия. Видели ли мы действительно качественный результат таких действий? Очень редко и не в каждом моменте.

Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

Украина имеет 47% владения, такой процент мы едва собрали. Даже наши клубы в Европе имеют больше за счет пасов на собственной половине или во второй трети. Есть и такой показатель: в среднем наши футболисты выполняют где-то 50 длинных передач за игру, меньше только у Грузии. Однако точность оставляет желать лучшего, 47%. То есть по большинству цифр, желто-синие проигрывают своим соперникам.

Портал WhoScored среди лучших игроков группы выделил четырех украинцев; примечательно, что их количество растет с каждым туром. Однако Трубин и Мудрик не вызывают вопросов, а вот Конопля и Таловеров больше удивляют. В одиннадцатку среди всех сборных попал только Трубин.

Возможность вернуть вкус побед

Любое понижение в классе – полезный шаг. Это позволяет футболистам проработать свои ошибки, сделать выводы и двигаться дальше обновленными. Для руководства команды это шанс трезво оценить свои наработки и самые большие провалы. А для федерации – подумать, стоит ли им держать тренерский штаб, неспособный удержать уровень команды.

Не будем забывать и о трансферах, ведь еврокубки и сборная – маркер для скаутов. Именно игра в этих турнирах добавляет фамилию футболистов в лонг-лист топовых клубов Европы и может обеспечить им столь желаемый переход. И если кто-то из украинцев зажжет свое имя как спаситель сборной, то это именно то, к чему следует стремиться. Тот же Калюжный показал, как всего за полтора матча в Лиге наций можно стать любимцем фанатов, а еще попасть на радары клубов Топ-5.

Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

Украине это понижение критически необходимо. Мы уже провели одно из самых плохих Евро в истории, в Лиге наций выглядим блекло, упали в рейтинге сборных УЕФА. Прохладный душ репутационных потерь должен завершиться совершенно логичным вылетом в Дивизион С.

В этот уик-энд сборная Украины начинает третий этап соревнований в нынешней Лиге наций. Все сложилось таким образом, что мы можем занять любое место своего квартета и результат будет непонятен до последней минуты 6-го тура: подъем или вылет. А еще возможный плей-офф, в таком случае дополнительные матчи тоже будут интересны. Как фанаты мы верим в желто-синих каждого матча и выражаем максимальную поддержку каждому футболисту. Но пришло время, когда Украина должна проиграть специально, чтобы заново посмотреть свое истинное состояние.