Путь наверх запрещен. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

Лига наций подчеркнула системный кризис сборной Украины - команда не хочет выигрывать. На поле может происходить что угодно, но среди таких действий мы не увидим активности желто-синих или жажды к голу. Кажется, именно сейчас пришло время пойти на понижение в Дивизион С. OBOZ.UA рассказывает, почему должно быть именно так и чем это поможет главной команде страны.

Проблема мигрирует из еврокубков в Лигу наций

Просто сейчас невозможно объективно оценить силу украинских футболистов и команд. Особенно если это единственные наши представители в Европе и главные доноры игроков для Украины, которые выступают максимально полярно. От "Шахтера" имеем первую победу над "Янг Бойз" и хоть какую-то веру в дальнейший прогресс, 4 очка после половины Этапа лиги. А вот "Динамо" влетело всем, особенно болезненно - "Ференцварошу". Что говорить, если даже в Классическом мы не увидели более сильного представителя УПЛ? Главный матч Премьер-лиги получился таким, что внутренняя основа сборной Украины провела 90 минут без особой остроты.

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Сюда же вылет из еврокубков половины клубов еще на этапе квалификации. Неявка "Днепра-1" – вообще кульминация подготовки игроков для сборной. Тот случай, когда на определенных исполнителей в сборной очень рассчитывают, но внезапно теряют не просто игровую практику, но и место, к которому принадлежат. К счастью, Гуцуляк, Назаренко и Пихаленок нашли себе другие клубы, через которые дождались вызова в лагерь сине-желтых.

И когда мы надеялись, что удастся увидеть лучшие качества украинских звезд хотя бы в сборной – связи не заработали. Когда одновременно на поле были Зубков и Конопля или Шапаренко с Ярмоленко, все равно не возникало чрезвычайной остроты. Индивидуальные моменты – да; командные – нет. Больше химии складывалось между представителями разных клубов – например, Судаков и Шапаренко создавать немало угроз против Грузии, хотя бы в одном тайме. На дистанции даже с "легионерами" Украина не может быть первой силой против, казалось бы, не таких звездных команд. Довбик, Мудрик, Миколенко или Цыганков в одиночку не демонстрируют даже половину собственных возможностей. Действительно активным стал только игрок "Челси", но этого мало для победы сборной.

Что говорят цифры об основе?

Большинство показателей статистики не в нашу пользу. Например, из 5-ти мячей в ЛН Украина 4 забила с игры, еще один с пенальти. Однако превратить в гол стандарт или контратаку не удалось ни разу за четыре матча. Сложная ситуация с ударами: в среднем за игру имеют по 3 попытки Мудрик и Малиновский, все остальные меньше. Но! Руслан провел на поле всего 32 минуты, тогда как Михаил - 175. Даже если бежать в атаку, то мы скорее попадем в офсайд, там оказываемся чаще всех сборных квартета. Все это, как понимаете, совсем не способствует результативности.

Есть цифры, которые выглядят прилично, только на поле мы этого не видим. К примеру, пребывание на поле по его частям: Украина 30% своих действий выполнила в последней трети, больше совершала Чехия. Видели ли мы действительно качественный результат таких действий? Очень редко и не в каждом моменте.

Украина имеет 47% владения, такой процент мы едва собрали. Даже наши клубы в Европе имеют больше за счет пасов на собственной половине или во второй трети. Есть и такой показатель: в среднем наши футболисты выполняют где-то 50 длинных передач за игру, меньше только у Грузии. Однако точность оставляет желать лучшего, 47%. То есть по большинству цифр, желто-синие проигрывают своим соперникам.

Портал WhoScored среди лучших игроков группы выделил четырех украинцев; примечательно, что их количество растет с каждым туром. Однако Трубин и Мудрик не вызывают вопросов, а вот Конопля и Таловеров больше удивляют. В одиннадцатку среди всех сборных попал только Трубин.

Возможность вернуть вкус побед

Любое понижение в классе – полезный шаг. Это позволяет футболистам проработать свои ошибки, сделать выводы и двигаться дальше обновленными. Для руководства команды это шанс трезво оценить свои наработки и самые большие провалы. А для федерации – подумать, стоит ли им держать тренерский штаб, неспособный удержать уровень команды.

Не будем забывать и о трансферах, ведь еврокубки и сборная – маркер для скаутов. Именно игра в этих турнирах добавляет фамилию футболистов в лонг-лист топовых клубов Европы и может обеспечить им столь желаемый переход. И если кто-то из украинцев зажжет свое имя как спаситель сборной, то это именно то, к чему следует стремиться. Тот же Калюжный показал, как всего за полтора матча в Лиге наций можно стать любимцем фанатов, а еще попасть на радары клубов Топ-5.

Украине это понижение критически необходимо. Мы уже провели одно из самых плохих Евро в истории, в Лиге наций выглядим блекло, упали в рейтинге сборных УЕФА. Прохладный душ репутационных потерь должен завершиться совершенно логичным вылетом в Дивизион С.

В этот уик-энд сборная Украины начинает третий этап соревнований в нынешней Лиге наций. Все сложилось таким образом, что мы можем занять любое место своего квартета и результат будет непонятен до последней минуты 6-го тура: подъем или вылет. А еще возможный плей-офф, в таком случае дополнительные матчи тоже будут интересны. Как фанаты мы верим в желто-синих каждого матча и выражаем максимальную поддержку каждому футболисту. Но пришло время, когда Украина должна проиграть специально, чтобы заново посмотреть свое истинное состояние.