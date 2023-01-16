СМИ: Цыганков больше не вернется в ''Динамо''. Появилась реакция Суркиса

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков, вероятнее всего, уже в нынешнее трансферное окно перейдет в испанскую "Жирону". Каталонский клуб делает все, чтобы завершить сделку, подписать с 25-летним атакующим футболистом и немедленно заявить его в свой состав.

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Об этом информирует авторитетное издание Marca. Испанцы ведут переговоры с самим игроком об условиях личного контракта, а с киевским "Динамо" – о финансовой компенсации. Президент киевлян Игорь Суркис в комментарии порталу FanDay подтвердил информацию испанских журналистов. "Ведутся переговоры", – сказал босс "бело-синих".

Интересно, что после покупки Цыганкова "Жироне" необходимо будет избавиться от одного из игроков в заявке основной команды на сезон. Сейчас в ней заняты все 25 доступных позиций. Вероятнее всего, каталонцы расстанутся с полузащитником Ману Вальехо.

Отметим, что контракт Цыганкова с киевским "Динамо" действует до конца сезона. Украинец был замечен на стадионе на матче "Жироны" с "Севильей", который его будущая команда сенсационно выиграла 2:1. После 17 туров каталонцы занимают 11-е место, набрав 21 очко.

По данным СМИ, Цыганков хочет зарабатывать в новом клубе три миллиона евро. Кроме того, Виктор испугался возвращаться в Киев.

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