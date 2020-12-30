СМИ раскрыли зарплату в "Динамо" израильского новичка

Максим Иншаков Футбол 00:09, 31.12.2020 Обновлено: 07:05, 31.12.2020

Полузащитник "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада будет получать в киевском "Динамо" порядка 2 млн евро, а его контракт с вице-чемпионом Украины будет действовать до 2026 года, сообщает Sports Walla.

Ожидается, что украинский клуб заплатит около 5 миллионов евро за 19-летнего футболиста, и сделка будет закрыта в эти выходные.

В воскресенье Абада должен вылететь в Украину, чтобы официально подписать контракт. Помимо киевского "Динамо" интерес к игроку проявляли и другие клубы из Восточной Европы, в частности донецкий "Шахтер".

Если трансфер будет оформлен, Абада станет третьим самым дорогим израильтянином после Эрана Зехави и Манора Соломона, перешедшим из Премьер-лиги в зарубежный чемпионат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец игрока подтвердил трансфер своего сына в Киев, заявив, что "сделка уже закрыта".

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