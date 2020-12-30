"Динамо" и "Шахтер" поспорят за израильского таланта – СМИ

Украинские гранды "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за подписание флангового полузащитника "Маккаби Петах-Тиквы" Лиэля Абада.

Как сообщает издание Sport5.co.il, больше шансов на завершение трансфера перспективного футболиста имеют "горняки". Израильский клуб получит за своего игрока 5 миллионов евро, а также значительный процент выручки от его перепродажи в будущем. Также отмечается, что в среду, 30 декабря, руководство "Маккаби" проведет переговоры с "Динамо".

19-летний Абада дебютировал за взрослую команду в конце сезона 2018/19 и на протяжении двух последних лет является ее ключевым футболистом. В нынешнем чемпионате Израиля он провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 1,6 млн евро.

Напомним, что за донецкий "Шахтер" выступает соотечественник Абада Манор Саломон, который может помочь ему с адаптацией в случае перехода в стан "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, согласно информации СМИ, "Динамо" отказалось от приобретения бразильского таланта "Фламенго" Линкольна.