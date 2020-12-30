Отец израильского футболиста подтвердил его трансфер в "Динамо"

Молодой нападающий "Маккаби Петах-Тиква" Лиэль Абада перейдет в киевское "Динамо", сообщает Ynet.

Ронен Абада, отец игрока, подтвердил информацию о трансфере.

"Сделка закрыта, осталось уладить лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и готовим нашего 19-летнего мальчика к путешествию в Украину, но это хорошие хлопоты", – заявил Абада-старший.

Президент "Маккаби Петах-Тиква" Ави Лусон в свою очередь заявил, что переговоры еще ведутся.

"Сделка еще не подписана, и договоренность не достигнута. Когда все будет подписано – мы вам сообщим", – отметил Лусон.

Согласно соглашению "Маккаби Петах-Тиква" должен будет получить порядка пяти миллионов евро за футболиста, а также около 20 процентов от следующей продажи нападающего.

По сообщения местной прессы, 19-летний Лиэль Абда - один из величайших талантов израильского футбола. В прошлом сезоне он забил восемь голов в национальной лиге и помог клубу "Маккаби Петах-Тиква" выйти в Премьер-лигу. В текущем сезоне он отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три передачи.

Тransfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 декабря, руководство "Маккаби" проведет переговоры с "Динамо" по Лиэлю. Одним из конкурентов киевлян является донецкий "Шахтер".