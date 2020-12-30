ЗМІ розкрили зарплату в "Динамо" ізраїльського новачка

Максим Іншаков Футбол 00:09, 31.12.2020 Оновлено: 07:05, 31.12.2020

Півзахисник "Маккабі" Петах-Тіква Ліель Абада буде отримувати в київському "Динамо" приблизно 2 млн євро, а його контракт із віцечемпіоном України діятиме до 2026 року, повідомляє Sports Walla.

Очікується, що український клуб заплатить щонайменше 5 мільйонів євро за 19-річного футболіста, і угода буде закрита цими вихідними.

У неділю Абада має вилетіти в Україну, щоб офіційно підписати контракт. Крім київського "Динамо" інтерес до гравця проявляли й інші клуби зі Східної Європи, зокрема донецький "Шахтар".

Якщо трансфер буде оформлений, Абада стане третім найдорожчим ізраїльтянином після Ерана Зехаві й Манора Соломона, який перейшов із Прем'єр-ліги в іноземний чемпіонат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько гравця підтвердив трансфер свого сина до Києва, заявивши, що "угода вже закрита".

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