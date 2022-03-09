''За такое горят в аду'': в Мариуполе показали фото с разбомбленного роддома

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9 марта российские оккупационные войска нанесли авиаудар по родильному дому в Мариуполе. В больнице находились женщины на последних днях беременности, а также дети.

Вследствие бомбардировки роддома много пострадавших.

Страшные фото последствий очередного преступления рашистов, находящегося уже за гранью человечности, показал мариупольский фотограф Евгений Малолетка.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе оккупанты обстреляли детскую больницу с родильным отделением. Это страшное преступление продолжило цепочку преступлений российских оккупантов против жителей этого прекрасного украинского города.

Сегодня стало известно, что вследствие развязанной Россией беспричинной и бессмысленной войны в Мариуполе из-за блокады оккупантов умерли 1300 человек.