'Больше не легенда – 100%': Малиновский передал привет Тимощуку из-за нападения России на Украину

Помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощук больше нельзя называть легендой украинского футбола, так как экс-игрок национальной команды продолжает молчаливо работать в России, несмотря на нападение РФ на нашу страну.

Такое мнение в эфире программы "Денисов Time" выразил полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. Он также поддержал игроков и тренеров, которые разорвали контракты с российскими клубами.

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"То, что ребята покинули российские клубы, – это правильно. По поводу Тимощука – это странно. Я не могу объяснить его позицию. Мое мнение: то, что молчит, – это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить. Но то, что он больше не легенда украинского футбола, – это 100%", – сказал Малиновский.

Ранее к Тимощуку обратился бывший игрок "желто-синих" Евгений Левченко. Он призвал экс-партнера по национальной команде перестать молчать о войне.

Напомним, московское "Динамо" покинул знаменитый нападающий Андрей Воронин, который до этого осудил Россию за вторжение в Украину. Кроме того, экс-игрок сборной Ярослав Ракицкий принял решение уйти из санкт-петербургского "Зенита".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прошелся по президенту России Владимиру Путину из-за нападения РФ на нашу страну. Он также восхитился тем, как украинцы противостоят российским оккупантам.